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Як подолати кадровий дефіцит? «Метінвесті» поділився досвідом

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Як подолати кадровий дефіцит? «Метінвесті» поділився досвідом

Подолати кадровий дефіцит допоможуть сучасні програми перекваліфікації та нові підходи до мультифункціональності – досвід «Метінвесту»

Група «Метінвест» розвиває програми швидкого перенавчання працівників та готує мультифункціональних фахівців, щоб оперативно реагувати на кадровий дефіцит і виробничі виклики в умовах війни. Про це розповів директор департаменту організаційного менеджменту та управління винагородами Групи«Метінвест» Артем Логачов під час Jobs&Skills 4 Ukraine Forum у Києві.

За словами Логачова, виробничі підприємства «Метінвесту» працюють поблизу лінії фронту, а дефіцит кадрів у компанії сьогодні сягає близько 3 тисяч працівників. Основними причинами є мобілізація, релокація населення до безпечніших регіонів та виїзд частини людей за кордон. У таких умовах бізнес змушений оперативно адаптуватися до змін і швидко готувати нових фахівців.

«Ворог змушує бізнес швидко перебудовуватися – переналаштовувати ланцюги постачання, збутові мережі та виробничі потужності. Ми приймаємо цей виклик, але для цього нам критично потрібні швидкість і гнучкість. Маємо дуже оперативно перенавчати людей і переводити їх на інші ділянки роботи. Інколи буквально за добу», – підкреслив він.

Також у компанії розробили власні, сучасні програми перекваліфікації, які тривають від трьох до чотирьох місяців і дозволяють співробітникам отримати нову професію без тривалого відриву від роботи.

Ще одним напрямом роботи є підготовка мультифункціональних працівників, які володіють кількома кваліфікаціями. Це дає можливість швидко перерозподіляти персонал між виробничими ділянками залежно від потреб підприємства та змін операційної ситуації.

Артем Логачов
Артем Логачов

Логачов зауважив, що «Метінвест» виступає за посилення співпраці бізнесу та держави у сфері професійної підготовки кадрів - зокрема, компанія готова долучитися до державної програми навчання за ваучерами, а також пропонувати власні короткострокові навчальні курси для мешканців регіонів присутності підприємств.

«Важливо, щоб ваучери покривали короткі й максимально практичні програми, які швидко дають людині конкретну кваліфікацію та базу знань - достатню, щоб уже наступного дня безпечно працювати», – наголосив він.

У компанії переконані, що розвиток системи швидкої перекваліфікації та тісніша взаємодія бізнесу й держави допоможуть швидше адаптувати ринок праці до потреб економіки та забезпечити підприємства необхідними кадрами в умовах воєнного часу.

Форум Jobs&Skills 4 Ukraine об’єднав представників влади, бізнесу, освітньої сфери та міжнародних організацій для обговорення питань зайнятості, перекваліфікації та розвитку ринку праці в Україні. Організаторами заходу виступили Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, Федерація роботодавців та Група Світового банку.

Як відомо, «Метінвест» Ріната Ахметова є одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року вона вклала більше 28 млрд гривень інвестицій. Крім того, компанію назвали найкращим роботодавцем для ветеранів та студентів-інженерів: зараз на компанію припадає майже третина ветеранів, які повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу.

Теги: бізнес

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