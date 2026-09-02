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Росія відновила 90% пошкоджених НПЗ – Путін

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Росія відновила 90% пошкоджених НПЗ – Путін
Заяви про відновлення пошкоджених потужностей пролунали на тлі проблем із постачанням пального в Росії
фото з відкритих джерел

Російський диктатор заявив, що під час останньої атаки на три НПЗ удари нібито відбили

У Росії після українських атак ще залишаються пошкодженими 10% нафтопереробних потужностей, заявив Володимир Путін. Російський диктатор стверджує, що 90% потужностей уже вдалося відновити. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Путіна під час пресконференції після саміту ШОС у Бішкеку.

Путін заявив, що російські підприємства відновили більшість пошкоджених нафтопереробних потужностей. Водночас, за його словами, частина НПЗ ще залишається в ремонті.

«У нас залишилося лише 10% відремонтувати наших НПЗ, але не вистачало, щоб по відремонтованих ще щось прилетіло», – сказав Путін.

Російський диктатор також заявив, що в ніч перед його пресконференцією нібито були спроби атакувати три НПЗ. За його словами, ці удари не досягли цілей через посилення захисту підприємств.

«Тільки цієї ночі знову по трьох НПЗ намагалися завдати удару. Не вийшло, тому що вони вже захищені», – заявив Путін.

Водночас він визнав, що навіть посилена система захисту не гарантує повної відсутності влучань.

За словами Путіна, для захисту критично важливих об'єктів Росія має об'єднати роботу місцевих органів влади, правоохоронців та Міноборони.

У РФ поглиблюється паливна криза

Заяви Путіна про відновлення 90% пошкоджених потужностей пролунали на тлі проблем із постачанням пального в Росії. У серпні дефіцит бензину та дизельного пального фіксували в десятках регіонів РФ.

Станом на 16 серпня бензин і дизель були доступні лише на 28% російських АЗС. Тижнем раніше пальне можна було придбати на 41% заправок. Проблеми з постачанням фіксували, зокрема, у Волгоградській, Челябінській, Оренбурзькій, Воронезькій, Самарській, Пензенській, Саратовській, Липецькій та Ростовській областях, а також у Татарстані.

Раніше «Главком» писав, що після серії ударів по російських НПЗ проблеми з пальним виникли більш ніж у 20 регіонах РФ. На окремих АЗС запроваджували обмеження на продаж бензину.

На тлі дефіциту Москва почала пріоритетно забезпечувати столицю пальним. Його звозили з інших регіонів, частина яких сама зіткнулася з нестачею бензину.

Проблеми з виробництвом пального також змусили Росію збільшувати імпорт. У серпні РФ почала завозити бензин з Індії, а раніше повідомлялося про постачання пального з Марокко.

За даними Reuters, наприкінці серпня російські підприємства виробляли близько 80 тис. тонн бензину на добу за внутрішньої потреби близько 115 тис. тонн. Таким чином, російський ринок щодня недоотримував близько 35 тис. тонн бензину.

Росія обмежує експорт пального

Через нестачу пального російська влада також продовжує обмежувати його експорт. За даними Reuters, РФ планувала продовжити заборону на експорт дизельного пального щонайменше до кінця вересня та розглядала можливість залишити її чинною до кінця 2026 року.

Проблеми нафтопереробної галузі загострювалися після атак на окремі великі підприємства. Зокрема, наприкінці серпня після атаки безпілотників зупинився Кстовський НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», який є одним із найбільших заводів РФ та другим у країні за обсягами виробництва бензину.

Раніше також повідомлялося про повну зупинку Тюменського НПЗ після атаки безпілотників. Reuters зазначав, що це могло ще більше ускладнити ситуацію на російському ринку пального.

Нагадаємо, у серпні «Главком» писав про нову хвилю паливної кризи в Росії після ударів по НПЗ. У низці російських регіонів запроваджували обмеження на продаж бензину, а влада шукала способи компенсувати скорочення внутрішнього виробництва.

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Теги: обмеження експорт путін імпорт бензин ринок Марокко влада пальне диктатор Москва росія

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