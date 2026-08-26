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Український бізнес отримає до €200 тис. на підготовку фахівців

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Український бізнес отримає до €200 тис. на підготовку фахівців
Український бізнес зможе отримати до €200 тис. на навчання працівників
фото:Freepik

Компаніям пропонують фінансування для підготовки потрібних фахівців

Українські компанії можуть залучити від €50 тис. до €200 тис. співфінансування на підготовку фахівців відповідно до власних кадрових потреб. Заявки на участь у конкурсі приймають до 31 серпня 2026 року.

Про це розповідає «Главком» із посиланням на Міністерство економіки та довкілля України.

Хто може взяти участь

Конкурс Skill Partnerships for Productivity реалізується в межах Альянсу Навичок для України. Він передбачає партнерство компаній із сертифікованими навчальними провайдерами.

Податися можуть приватні компанії, які:

  • працюють в Україні щонайменше три роки;
  • мають від восьми працівників;
  • залучать сертифікованого навчального провайдера;
  • забезпечать щонайменше 50% загальної вартості проєкту.

Українські та міжнародні компанії, які працюють в Україні, разом із навчальними партнерами зможуть створювати й оновлювати навчальні програми, розвивати практичне та дуальне навчання, готувати викладачів і наставників на підприємствах.

Також фінансування можна спрямувати на вдосконалення оцінювання та сертифікації професійних навичок.

Як бізнес може використати фінансування

Заступниця міністра економіки та довкілля України Дарія Марчак зазначила, що бізнес найкраще розуміє, яких фахівців йому бракує сьогодні та які навички будуть потрібні надалі.

За її словами, роботодавці мають безпосередньо долучатися до формування програм навчання, стажування та практичної підготовки. Такий підхід передбачений Стратегією зайнятості до 2030 року.

Подати заявку можна до 31 серпня 2026 року. Відібрані проєкти планують оголосити у вересні.

Конкурс є одним із інструментів подолання дефіциту кадрів та підготовки фахівців відповідно до потреб української економіки. Альянс Навичок для України об’єднує державу, бізнес, освітні установи та міжнародних партнерів для розвитку кваліфікованої робочої сили.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що дефіцит кадрів змушує українські промислові компанії змінювати підходи до пошуку, навчання та утримання працівників. У «Метінвесті» для цього вибудували повну екосистему – від співпраці з профтехами та власного університету до адаптації молоді на підприємствах і прискореного перенавчання безпосередньо на виробництві.

 

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Теги: фінансування конкурс бізнес

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