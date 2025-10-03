Уряд затвердив механізм, який дозволяє експортувати сою та ріпак без мита

Пільгою при експорті зможуть скористатися агровиробники та сільгоспкооперативи

Уряд затвердив механізм, що дозволить агровиробникам та сільгоспкооперативам експортувати вирощені ними сою та ріпак без сплати вивізного мита. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Зазначається, що документом, який підтверджуватиме право таких експортерів на пільги, буде експертний висновок про походження товару, виданий Торгово-промисловою палатою України та регіональними палатами.

Відтепер пільгою при експорті зможуть скористатися:

агровиробники, які експортують власно вирощені сою та ріпак;

сільгоспкооперативи, які експортують сою та ріпак, вирощені їхніми членами.

Експертні висновки про походження товару видаватимуться Торгово-промисловою палатою та її регіональними представництвами на кожну окрему партію продукції, що експортується. Рішення не поширюється на операції з експорту сої та ріпаку на підставі договорів посередництва (комісії, консигнації, доручення, агентського договору). Також не зможуть скористатися пільгою сільгоспкооперативи, створені чи зареєстровані після набуття чинності норми закону, що передбачає таку пільгу.

Нагадаємо, у 2024 році аграрна продукція склала 59% від усього українського експорту. Найбільше доходів було отримано від продажу за кордон соняшникової олії. Соняшникової олії експортували майже шість млн тонн на $5,1 млрд. Це становить 21 % загального експорту.

Другу сходинку по експорту займає кукурудза. Її експортували 29,6 млн тонн на $5 млрд. На третьому місці по експорту – пшениця. 15% від загального експорту. Це 20,6 млн тонн на $3,7 млрд. Серед лідерів також ріпак, що становить сім відсотків від загального експорту (3,8 млн тонн на $1,8 млрд), соя – 5% (3,4 млн тонн на $1,3 млрд), макуха і залишки, одержані під час добування рослинних жирів і олій – 4% (4,7 млн тонн на $1 млрд).