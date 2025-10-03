Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Уряд затвердив механізм, який дозволяє експортувати сою та ріпак без мита

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Уряд затвердив механізм, який дозволяє експортувати сою та ріпак без мита
Експертні висновки про походження товару видаватимуться Торгово-промисловою палатою
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Пільгою при експорті зможуть скористатися агровиробники та сільгоспкооперативи

Уряд затвердив механізм, що дозволить агровиробникам та сільгоспкооперативам експортувати вирощені ними сою та ріпак без сплати вивізного мита. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Зазначається, що документом, який підтверджуватиме право таких експортерів на пільги, буде експертний висновок про походження товару, виданий Торгово-промисловою палатою України та регіональними палатами.

Відтепер пільгою при експорті зможуть скористатися:

  • агровиробники, які експортують власно вирощені сою та ріпак;
  • сільгоспкооперативи, які експортують сою та ріпак, вирощені їхніми членами.

Експертні висновки про походження товару видаватимуться Торгово-промисловою палатою та її регіональними представництвами на кожну окрему партію продукції, що експортується. Рішення не поширюється на операції з експорту сої та ріпаку на підставі договорів посередництва (комісії, консигнації, доручення, агентського договору). Також не зможуть скористатися пільгою сільгоспкооперативи, створені чи зареєстровані після набуття чинності норми закону, що передбачає таку пільгу.

Нагадаємо, у 2024 році аграрна продукція склала 59% від усього українського експорту. Найбільше доходів було отримано від продажу за кордон соняшникової олії. Соняшникової олії експортували майже шість млн тонн на $5,1 млрд. Це становить 21 % загального експорту.

Другу сходинку по експорту займає кукурудза. Її експортували 29,6 млн тонн на $5 млрд. На третьому місці по експорту – пшениця. 15% від загального експорту. Це 20,6 млн тонн на $3,7 млрд. Серед лідерів також ріпак, що становить сім відсотків від загального експорту (3,8 млн тонн на $1,8 млрд), соя – 5% (3,4 млн тонн на $1,3 млрд), макуха і залишки, одержані під час добування рослинних жирів і олій – 4% (4,7 млн тонн на $1 млрд).

Читайте також:

Теги: експорт Мінекономіки

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Куди рухається інфляція і чому Нацбанк промахнувся у своїх прогнозах
Куди рухається інфляція і чому Нацбанк промахнувся у своїх прогнозах Макроекономіка
10 вересня, 07:00
Сирний продукт – дешевша альтернатива
Через здорожчання вітчизняних сирів українці масово переходять на сирний продукт
8 вересня, 09:49
Протягом трьох днів роботи Україна презентувала 28 тематичних блоків
Україна та ЄС завершили скринінг за останнім кластером переговорів про вступ
15 вересня, 18:17
Операційний директор компанії «Метінвест» Олександр Мироненко
Через безконтрольний експорт металобрухту Україна втрачає можливості для розвитку – СОО Метінвесту
17 вересня, 12:25
Зеленський розповів, кому Україна продаватиме надлишкову зброю
Зеленський розповів, кому Україна продаватиме надлишкову зброю
29 вересня, 21:54
Зеленський: Є попит на нашу зброю
Україна частково відкриває експорт зброї – президент
19 вересня, 20:49
На АЗС Росії дефіцит бензину
На російських АЗС почалися проблеми з бензином: введено обмеження на продаж
25 вересня, 07:48
Китай отримує від Росії суттєво дешевший газ
Зростаюча залежність Москви від Пекіна: РФ продає газ Китаю дешевше, ніж Європі
30 вересня, 13:47
У Східній Африці очікується скорочення виробництва арабіки на 20%
Зміна клімату може зіпсувати смак кави
Вчора, 08:19

Бізнес

Уряд затвердив механізм, який дозволяє експортувати сою та ріпак без мита
Уряд затвердив механізм, який дозволяє експортувати сою та ріпак без мита
Антимонопольний комітет розпочав розслідування проти п’яти найбільших аптечних мереж
Антимонопольний комітет розпочав розслідування проти п’яти найбільших аптечних мереж
Російські активи Дерипаски підуть на відшкодування Raiffeisen
Російські активи Дерипаски підуть на відшкодування Raiffeisen
В Україні змінився бізнес-клімат? Статистика ФОПів по регіонах
В Україні змінився бізнес-клімат? Статистика ФОПів по регіонах
Наглядова рада передумала звільняти Зайченка з посади голови «Укренерго»
Наглядова рада передумала звільняти Зайченка з посади голови «Укренерго»
Конкурента Roshen купила фірма зі статутним капіталом 50 грн
Конкурента Roshen купила фірма зі статутним капіталом 50 грн

Новини

Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua