У Варшаві двоє в масках підпалили ресторан українців

Ресторан Mur Mur на вулиці Хмельна у Варшаві, який належить трьом українцям

Дмитро Розляков: кожен кадр зі зловмисниками уже в поліції

У ніч на 15 червня двоє зловмисників у масках увірвалися до ресторану Mur Mur у центрі Варшави, вилили легкозаймисту рідину та підпалили заклад. Ніхто не постраждав – спрацювала автоматична система пожежогасіння. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на польське видання Onet.

Заклад на вулиці Хмельна належить трьом громадянам України – Олексію Костильову, блогеру Олександру Слобоженку та Дмитру Розлякову. Камери спостереження зафіксували, як двоє чоловіків у масках розбили скляні двері, вилили горючу рідину на підлогу та меблі й підпалили приміщення. Перш ніж утекти, один із них дістав телефон і сфотографував палаючий ресторан.

Власники закладу вважають це навмисним підпалом. Поліція Варшави прибула на місце за кілька хвилин і вилучила записи з камер спостереження, але про мотиви злочину поліцейські не висловилися.

Nieznani sprawcy podpalili ukraińską restaurację w Warszawie



Wczesnym rankiem 15 czerwca nieznani sprawcy włamali się do ukraińskiej restauracji Mur Mur w Warszawie i podpalili lokal.



Według właściciela, Ołeksija Kostylewa, dwóch mężczyzn w kapturach i maskach wybiło szklaną… pic.twitter.com/3cMFC9uGDW — NEXTA Polska (@nexta_polska) — NEXTA Polska (@nexta_polska) June 16, 2026

«Зібрані відеозаписи будуть передані до Варшавсько-Вольської окружної прокуратури у вівторок, 16 червня. Подальші рішення у цій справі прийматиме відповідальний офіцер», – цитує Onet прессекретарку районного управління поліції Марту Суловську.

Співвласник Дмитро Розляков написав про інцидент у соцмережах.

«Вночі хтось прийшов до нашого ресторану у Варшаві з вогнем. Не пограбувати. Не вкрасти. Спалити дотла – разом із працею десятків людей і місцем, куди щодня приходять родини з дітьми. Ніхто не постраждав – цього разу. Але суть проста: у центрі європейської столиці чужий бізнес, праця десятків людей і місце, яке любить громада, стали мішенню для когось, у кого вистачило сміливості лише на те, щоб прийти вночі. Запам'ятайте: усе зафіксовано камерами. Кожен кадр уже в поліції», – написав він.

Власники повідомили, що ресторан відновив роботу вже наступного дня після інциденту.

Нагадаємо, у травні 2025 року польська прокуратура висунула звинувачення двом громадянам України у причетності до підпалу торгового центру Marywilska у Варшаві. Слідство встановило, що злочинна група діяла в інтересах російських спецслужб.

До слова, у червні 2026 року польська поліція затримала зловмисників, які викрали двох українців у Вроцлаві – їм загрожує до 25 років ув'язнення.