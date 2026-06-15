Скандал із суддею «МастерШеф»: бренд вишитого одягу розірвав співпрацю з Мартиновською

Бренд вишитого одягу видалив весь контент зі своїх сторінок із Ольгою Мартиновською

Український бренд вишитого одягу EmbroideredGem припинив співпрацю із суддею «МастерШеф», яка потрапила в скандал через розповіді про насилля над тваринами. Про це пише «Главком» із посиланням на заяву засновниці бренду Наталії Кириченко.

Наталія Кириченко опублікувала заяву, де висловила свою позицію стосовно заяв Ольги Мартиновської. Власниця бренду пояснила, що не поділяє погляди шеф-кухарки, тож вона припинила співпрацю з нею, а також видалила весь контент із зіркою з акаунтів бренду.

фото: скриншот Threads

«На момент створення проєкту мені не були відомі обставини, які стали публічними сьогодні. Саме тому я прийняла рішення припинити будь-яку подальшу співпрацю та видалити всі матеріали, пов’язані із цією колаборацією. Для мене це не просто офіційна позиція бренду. Це моя особиста позиція як людини та засновниці EMBR GEM. Цінність життя, гуманність і співчуття завжди будуть важливішими за будь-які партнерства чи комерційні проєкти», – йдеться в повідомленні.

Згодом Наталія Кириченко опублікувала ще одну заяву, де висловила свою особисту позицію стосовно скандалу з Ольгою Мартиновською та припинення співпраці з нею.

Заява бренду одягу EmbroideredGem фото: embroidered_gem/Threads

«Останніми днями я отримала багато повідомлень щодо ситуації, яка склалася навколо нашої колишньої партнерки та UGC-креаторки, з якою EMBR GEM раніше реалізував спільний проєкт. У зв’язку з подіями, які стали предметом суспільного обговорення, для мене важливо особисто висловити свою позицію. Я не підтримую жорстоке поводження з тваринами в будь-якому прояві. Любов, повага та відповідальне ставлення до всього живого є цінностями, які я поділяю як людина та які лежать в основі EMBR GEM», – написала дизайнерка.

Як розповідав «Главком», суддя шоу «МастерШеф» Ольга Мартиновська потрапила в гучний скандал після заяв про своє дитинство в розмові з Марією Єфросініною. Шеф-кухарка розповіла про знущання з тварин, що обурило мережу. Водночас ведучій та шеф-кухарці довелося вибачатися перед глядачами.

Згодом зоозахисники організації UAnimals відреагували на скандал із суддею «МастерШеф» Ольгою Мартиновською, яка розповіла, як у дитинстві знущалася з тварин. Відповідна заява з’явилася на офіційній сторінці UAnimals в Instagram, розповідає «Главком».

До слова, народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко прокоментувала скандал із шеф-кухаркою та суддею «МастерШеф» Ольгою Мартиновською. Ірина Геращенко підтримала заяву зоозахисної організації UAnimals та розкритикувала інтерв’ю Марії Єфросиніної з Ольгою Мартиновською.