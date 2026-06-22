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ICC Ukraine закликали уряд утримати тарифи на вантажні перевезення «Укрзалізниці»

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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ICC Ukraine закликали уряд утримати тарифи на вантажні перевезення «Укрзалізниці»
Щелкунов зазначив, що бізнес не заперечує потреби підтримувати та модернізувати залізничну інфраструктуру
фото: depositphotos.com

Різке подорожчання перевезень послабить гривню та скоротить валютні надходження – ICC Ukraine

Різкий перегляд вартості вантажних перевезень потребує комплексної оцінки їхнього впливу на економіку країни, який має провести уряд. Насамперед ідеться про можливі наслідки для експорту, валютних надходжень, курсової стабільності та інвестиційної привабливості України. Про це заявив президент ICC Ukraine Володимир Щелкунов.

«Рішення щодо тарифів мають ухвалюватися виключно в інтересах держави, української економіки та її довгострокового розвитку. Сподіваюся, що Міністерство економіки України та інші органи влади дадуть комплексну оцінку всім макроекономічним наслідкам такого кроку і не допустять рішень, які можуть послабити конкурентоспроможність українського експорту та стабільність національної валюти», – підкреслив він.

За його словами, в умовах повномасштабної війни саме експортери залишаються одним із головних джерел валютної виручки, яка забезпечує стабільність гривні, фінансування критичного імпорту та підтримку міжнародних резервів держави.

«Будь-яке рішення, яке збільшує навантаження на виробників та експортерів, має оцінюватися не з точки зору інтересів окремої державної компанії, а через призму національних економічних інтересів», – наголосив Щелкунов.

Він звернув увагу, що за підсумками першого кварталу 2026 року експорт товарів України становив близько $10,2 млрд, тоді як імпорт сягнув $23,4 млрд. Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі перевищило $13 млрд, тож кожен додатковий долар валютної виручки сьогодні має стратегічне значення для економіки.

На думку президента ICC Ukraine, суттєве збільшення логістичних витрат безпосередньо позначиться на конкурентоспроможності українських товарів на світових ринках. Особливо це стосується металургійної, гірничодобувної, аграрної галузей та виробників будівельних матеріалів, для яких залізнична логістика є однією з ключових складових собівартості.

«Світовий ринок не враховує воєнні ризики, які несе український бізнес. Покупець дивиться лише на кінцеву ціну продукції. Тому навіть незначне зростання логістичних витрат може призвести до втрати експортних ринків», – пояснив він.

Коментуючи необхідність перегляду тарифів, Щелкунов зазначив, що бізнес не заперечує потреби підтримувати та модернізувати залізничну інфраструктуру. Але будь-які рішення повинні ґрунтуватися на прозорих економічних розрахунках.

Окремо президент ICC Ukraine звернув увагу на проблему перехресного субсидіювання пасажирських перевезень: за оцінками самої «Укрзалізниці», збитки цього сегмента у 2026 році можуть становити близько 25 млрд грн, а разом із інвестиційними потребами дефіцит сягатиме майже 38 млрд грн. Але вантажовідправники не повинні залишатися постійним джерелом покриття збитків інших напрямів діяльності монополії.

Водночас він застеріг: різке подорожчання вантажних перевезень може мати значно ширші наслідки, ніж лише фінансовий стан «Укрзалізниці». Серед можливих ризиків – скорочення виробництва, зменшення експорту, падіння валютної виручки, зниження податкових надходжень, додатковий тиск на курс гривні та посилення інфляційних процесів. Також рішення щодо тарифної політики впливають на інвестиційний клімат країни.

«Інвестори оцінюють не лише державні стратегії, а й конкретні рішення. Якщо держава декларує підтримку експорту, але одночасно різко збільшує регульовані тарифи для експортерів, це створює додаткові ризики для інвестиційного середовища», – зазначив він.

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Теги: тарифи бізнес фінансування перевезення Укрзалізниця

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