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Членство в НАТО: Альянс вигадав, що запропонувати Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Членство в НАТО: Альянс вигадав, що запропонувати Україні
Адміністрація американського президента Джо Байдена та інші офіційні особи вважають, що час для членства України в Північноатлантичному блоці ще не настав
фото: з відкритих джерел

НАТО має намір запропонувати Україні нову штаб-квартиру для управління військовою допомогою

На саміті НАТО, який відбудеться у Вашингтоні вже в липні, Україна не отримає запрошення до Альянсу, однак Києву нададуть «міст» до членства, сподіваючись, що цього буде достатньо. Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

За даними джерел журналістів, НАТО має намір запропонувати Україні нову штаб-квартиру для управління військовою допомогою, що має нібито стати запевненням у довгостроковій прихильності безпеки Києва. Анонімні офіційні особи кажуть, що це такий собі «міст» до можливого членства в Альянсі. Знаходитися така місія повинна буде в Німеччині.

«Цей крок має стати потужним сигналом про прихильність союзників, як для Києва, так і для Москви, яка сподівається, що Захід втомиться підтримувати війну. Оскільки місія діятиме під егідою НАТО, вона розрахована на функціонування навіть у тому разі, якщо Дональд Трамп, різкий критик Альянсу та допомоги Україні, переможе на президентських виборах у США в листопаді», – йдеться у повідомленні.

Адміністрація американського президента Джо Байдена та інші офіційні особи вважають, що час для членства України у Північноатлантичному блоці ще не настав, однак на саміті у Вашингтоні потрібно буде запропонувати їй щось «солідне», тому й було висунуто таку ідею.

Інсайдери в коментарі журналістам додали, що сподіваються, що така ініціатива та покладені зобов'язання задовольнять українського президента Володимира Зеленського, який рік тому на аналогічному заході у Вільнюсі дав зрозуміти, що незадоволений результатами, адже Київ не отримав твердих строків про переговори.

Чиновники також запевняють, що всі країни НАТО виступають за створення такої місії і про це незабаром буде оголошено офіційно.

«Нова місія об'єднає під однією парасолькою діяльність нинішньої «коаліції можливостей» країн, які надають Україні різні види військової допомоги, як-от засоби ППО, артилерія, винищувачі F-16, зброя та навчання. Вона також координуватиме підготовку українських військових у країнах-союзниках і довгострокові двосторонні угоди про безпеку, які різні країни підписали з Україною», – йдеться у повідомленні.

Місія базуватиметься на військовому об'єкті США у німецькому Вісбадені.

Нагадаємо, 25 червня повідомлялося, що консенсус щодо України можуть сформувати в останній день саміту НАТО, про що заявили в Офісі президента. За словами Ігоря Жовкви, Київ прагне побачити «сильне рішення» за підсумками заходу.

Як повідомлялося, Європейські країни, що входять до НАТО, мають проблеми з набором нових військовослужбовців і можуть зіткнутися зі складнощами при мобілізації у разі конфлікту з Росією. 

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Теги: Україна НАТО

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