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РФ відбила Агрегатний завод у Вовчанську, а ЗСУ просунулись під Покровськом – звіт ISW

Степан Гафтко
glavcom.ua
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РФ відбила Агрегатний завод у Вовчанську, а ЗСУ просунулись під Покровськом – звіт ISW
Звіт ISW про ситуацію на фронті
фото з відкритих джерел

Війська окупантів просунулися у Вовчанську Харківської області, вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, у районі Сіверська, у південному Торецьку

Українські сили просунулися під час контратаки на схід від Покровська, а сили РФ просунулися на південний схід від Покровська та відбили Агрегатний завод у Вовчанську. Про це повідомляє у своєму звіті Інститут вивчення війни (ISW).

Операція ЗСУ у Росії

РФ відбила Агрегатний завод у Вовчанську, а ЗСУ просунулись під Покровськом – звіт ISW фото 1
Фото: ISW


Українські та російські війська 7-9 жовтня продовжили атаки в Глушківському районі на захід від головного українського виступу в Курській області, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Українські сили продовжували атаки на головному українському виступі у Курській області. Російські джерела стверджували, що українські сили продовжували наземні атаки на схід від Коренева в районі Ольгівки; на південний схід від Коренева в районі Любимівки та Плехово; та на північний схід від Суджі в районі Руського Порічного, Черкаського Порічного та Маринівки.

Російські війська, як повідомляється, нещодавно просунулися на головному українському виступі в Курській області на тлі боїв у цьому районі. Міноборони РФ заявило 9 жовтня, що російські війська захопили Нову Сорочину (на північ від Суджі) та Покровський (на південний схід від Коренева). Російські блогери також заявили, що частини російської 106-ї дивізії ВДВ захопили більше половини Любимівки. Однак, ISW не виявив візуального підтвердження цих заяв.

Схід України. Операція №1 - Харківська область

РФ відбила Агрегатний завод у Вовчанську, а ЗСУ просунулись під Покровськом – звіт ISW фото 2
Фото: ISW


Російські війська нещодавно просунулися у Вовчанську. Геолокаційні кадри, опубліковані 7 жовтня, на яких зафіксовано російського солдата, який піднімає прапор РФ у будівлі Вовчанського агрегатного заводу, вказують на те, що російські війська, ймовірно, відбили завод, заявили в ISW.

Російські війська продовжили наземні атаки на північний схід від Харкова в районі Вовчанська та Стариці 7, 8 та 9 жовтня. Український офіцер, який діє на харківському напрямку, заявив 7 жовтня, що російські війська будують подовжені траншеї в глибоких ярах і струмках, які складніше розчистити, а також взаємопов'язані тунелі.

Операція №2 - Луганська область

РФ відбила Агрегатний завод у Вовчанську, а ЗСУ просунулись під Покровськом – звіт ISW фото 3
Фото: ISW


Російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Кремінної на тлі наступальних операцій, що продовжуються, вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна 8 і 9 жовтня. Геолокаційні кадри, опубліковані 7 жовтня, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися на південь уздовж траси О-131306 на південний схід від Макіївки (північний захід від Кремінної).

Російські війська продовжили наступальні операції:

на північний схід від Куп'янська в районі Сіньківки;
на схід від Куп'янська в районі Кучерівки;
на південний схід від Куп'янська в районі Кругляківки, Новоосиново, Степової Новоселівки та Лозової;
на захід від Сватово в районі Вишневого;
на південний захід від Сватово в районі Нововодяного;
на північний захід від Кремінної в районі Новосадово, Макіївки, Невського, Дружелюбівки та Греківки;
на захід від Кремінної в районі Торського;
на південь від Кремінної в районі Серебрянського лісництва; та на південний захід від Кремінної в районі Діброва.

Операція №3 - Донецька область

РФ відбила Агрегатний завод у Вовчанську, а ЗСУ просунулись під Покровськом – звіт ISW фото 4
Фото: ISW


Російські війська нещодавно просунулися в районі Сіверська. Геолокаційні кадри, опубліковані 7 і 8 жовтня, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися на схід від Григорівки (північний схід від Сіверська) і в західну частину Верхньокам'янського (схід Сіверска), що вказує на те, що російські війська, ймовірно, захопили Верхньокам'янське.

Російські блогери стверджують, що підрозділи російської 2-ї мотострілецької бригади захопили Григорівку та Серебрянку, і що російські війська також просунулися на північ від Верхньокам'янського та Спірного (на південний схід від Сіверська). Однак ISW не побачив підтвердження цим заявам

Російські війська продовжували наступальні операції в районі Часового Яру 7, 8 та 9 жовтня, але підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було. Російські блогери стверджували, що російські війська просунулися далі в межах мікрорайону Жовтневий у самому Часовому Ярі, але ISW не спостерігав підтвердження цієї заяви.

«Південна вісь»

РФ відбила Агрегатний завод у Вовчанську, а ЗСУ просунулись під Покровськом – звіт ISW фото 5
Фото: ISW


Російські війська нещодавно незначно просунулися на південь від Степногорська на тлі атак, що продовжуються, на заході Запорізької області 7, 8 і 9 жовтня. Геолокаційні кадри, опубліковані 8 жовтня, вказують на те, що російські війська нещодавно трохи просунулися на південному заході Кам'янського (на південь від Степногірська).

Російські війська також атакували поблизу Роботиного та на північний захід від Роботиного у напрямку Новоданилівки 8 та 9 жовтня.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що із урахуванням подій, які відбулись на фронті у серпні, РФ майже припинила наступ на всіх ділянках, окрім напрямку головного удару. Про це розповів очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю «Радіо «Хартія».

До слова, очевидно, на Курахівсько-Времіївському напрямку російське командування, після захоплення міста Вугледар, спробує розвинути свій успіх й вийти на рубіж Курахове – Богоявленка. Однак, спроба, це ще – далеко не досягнутий результат.

Стало відомо, що наступ України у Курській області, а також наймасштабніша ракетна і дронова атака Москви 26 серпня, посилили тиск на адміністрацію американського президента Джо Байдена.

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Теги: ISW Міноборони Міноборони РФ завод Кирило Буданов наступ Вугледар

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