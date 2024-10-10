РФ відбила Агрегатний завод у Вовчанську, а ЗСУ просунулись під Покровськом – звіт ISW
Війська окупантів просунулися у Вовчанську Харківської області, вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, у районі Сіверська, у південному Торецьку
Українські сили просунулися під час контратаки на схід від Покровська, а сили РФ просунулися на південний схід від Покровська та відбили Агрегатний завод у Вовчанську. Про це повідомляє у своєму звіті Інститут вивчення війни (ISW).
Операція ЗСУ у Росії
Українські та російські війська 7-9 жовтня продовжили атаки в Глушківському районі на захід від головного українського виступу в Курській області, але не досягли жодних підтверджених успіхів.
Українські сили продовжували атаки на головному українському виступі у Курській області. Російські джерела стверджували, що українські сили продовжували наземні атаки на схід від Коренева в районі Ольгівки; на південний схід від Коренева в районі Любимівки та Плехово; та на північний схід від Суджі в районі Руського Порічного, Черкаського Порічного та Маринівки.
Російські війська, як повідомляється, нещодавно просунулися на головному українському виступі в Курській області на тлі боїв у цьому районі. Міноборони РФ заявило 9 жовтня, що російські війська захопили Нову Сорочину (на північ від Суджі) та Покровський (на південний схід від Коренева). Російські блогери також заявили, що частини російської 106-ї дивізії ВДВ захопили більше половини Любимівки. Однак, ISW не виявив візуального підтвердження цих заяв.
Схід України. Операція №1 - Харківська область
Російські війська нещодавно просунулися у Вовчанську. Геолокаційні кадри, опубліковані 7 жовтня, на яких зафіксовано російського солдата, який піднімає прапор РФ у будівлі Вовчанського агрегатного заводу, вказують на те, що російські війська, ймовірно, відбили завод, заявили в ISW.
Російські війська продовжили наземні атаки на північний схід від Харкова в районі Вовчанська та Стариці 7, 8 та 9 жовтня. Український офіцер, який діє на харківському напрямку, заявив 7 жовтня, що російські війська будують подовжені траншеї в глибоких ярах і струмках, які складніше розчистити, а також взаємопов'язані тунелі.
Операція №2 - Луганська область
Російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Кремінної на тлі наступальних операцій, що продовжуються, вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна 8 і 9 жовтня. Геолокаційні кадри, опубліковані 7 жовтня, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися на південь уздовж траси О-131306 на південний схід від Макіївки (північний захід від Кремінної).
Російські війська продовжили наступальні операції:
на північний схід від Куп'янська в районі Сіньківки;
на схід від Куп'янська в районі Кучерівки;
на південний схід від Куп'янська в районі Кругляківки, Новоосиново, Степової Новоселівки та Лозової;
на захід від Сватово в районі Вишневого;
на південний захід від Сватово в районі Нововодяного;
на північний захід від Кремінної в районі Новосадово, Макіївки, Невського, Дружелюбівки та Греківки;
на захід від Кремінної в районі Торського;
на південь від Кремінної в районі Серебрянського лісництва; та на південний захід від Кремінної в районі Діброва.
Операція №3 - Донецька область
Російські війська нещодавно просунулися в районі Сіверська. Геолокаційні кадри, опубліковані 7 і 8 жовтня, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися на схід від Григорівки (північний схід від Сіверська) і в західну частину Верхньокам'янського (схід Сіверска), що вказує на те, що російські війська, ймовірно, захопили Верхньокам'янське.
Російські блогери стверджують, що підрозділи російської 2-ї мотострілецької бригади захопили Григорівку та Серебрянку, і що російські війська також просунулися на північ від Верхньокам'янського та Спірного (на південний схід від Сіверська). Однак ISW не побачив підтвердження цим заявам
Російські війська продовжували наступальні операції в районі Часового Яру 7, 8 та 9 жовтня, але підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було. Російські блогери стверджували, що російські війська просунулися далі в межах мікрорайону Жовтневий у самому Часовому Ярі, але ISW не спостерігав підтвердження цієї заяви.
«Південна вісь»
Російські війська нещодавно незначно просунулися на південь від Степногорська на тлі атак, що продовжуються, на заході Запорізької області 7, 8 і 9 жовтня. Геолокаційні кадри, опубліковані 8 жовтня, вказують на те, що російські війська нещодавно трохи просунулися на південному заході Кам'янського (на південь від Степногірська).
Російські війська також атакували поблизу Роботиного та на північний захід від Роботиного у напрямку Новоданилівки 8 та 9 жовтня.
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