У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж

Актуальність Форуму зумовлено змінами українського газового ринку в умовах війни

17 серпня 2023 року у Києві відбудеться Форум UkrainianGasOpen 2023: «Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж», де тематика розроблена з фокусом на ключові аспекти видобутку та продажу газу в Україні під час повномасштабної війни. Організатори Форуму – EnergyClub та Асоціація «Газові трейдери України», партнери – Українська Енергетична Біржа, Група компаній Західнадрасервіс, Всеукраїнське галузеве об’єднання «Федерація роботодавців нафтогазової галузі» та Юрій Нагорняк. Інформаційний партнер – інформаційне агентство «Главком».

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Час проведення: 10:00-14:00

Форум вже втретє стане комунікаційною платформою для відкритої публічної дискусії, яка об’єднає представників профільних державних установ, законодавців галузі, гравців газового сектору України, профільних асоціацій та провідних медіа для обговорення тенденцій газової галузі під час війни, включаючи видобуток, транспортування, зберігання та продаж природного газу.

Актуальність Форуму зумовлено посиленням змін в розвиткові українського внутрішнього газового ринку в умовах війни; зосередженні українського ринку на можливостях забезпечення енергетичної безпеки України в умовах воєнного стану та активним переглядом глобальних трендів у розвитку газового сектору в Європі та світі.

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Програма форуму охоплює дві панельних дискусії на актуальні теми: цілі, поставлені президентом України щодо збільшення видобутку природного газу та створення умов для забезпечення енергетичної незалежності; розвиток українського газового ринку в умовах війни; глобальні тренди у розвитку газового сектору в Європі та досвід біржової торгівлі в Україні.

Учасники матимуть можливість поспілкуватися з колегами в ході офіційних і неофіційних частин заходу. По закінченню Форуму передбачаються індивідуальні пресінтерв'ю зі спікерами та нетворкінг.

Серед доповідачів: Андрій Герус, голова Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг; Костянтин Ущаповський, голова НКРЕКП (запрошено); Микола Колісник, заступник Міністра енергетики України; Олексій Чернишов, голова правління НАК «Нафтогаз України» (запрошено); Олег Толмачев, т.в.о. генерального директора АТ «Укргазвидобування»; Роман Малютін, очільник АТ «Укртрансгаз»; Вадим Рибачук, директор комерційний ТОВ «Оператор ГТС України»; Юрій Нагорняк; Степан Козицький, генеральний директор ГК «Західнадрасервіс»; Олександр Романюк, т.в.о. генерального директора АТ «Укргазвидобування» (травень 22 – січень 23); Дмитро Маляр, генеральний директор Д.Трейдінг; Тетяна Рябуха, головний радник з питань розвитку енергетичних ринків ТОВ «Українська енергетична біржа»; Володимир Онищенко, ректор Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка; Руслан Магомедов, голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦБФР).

Програму та додаткову інформацію щодо участі в Форумі можна знайти на сайті.

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Місце проведення Форуму: готель ХаяттРідженсі Київ (вулиця Алли Тарасової, 5).

Умови участі: для представників компаній-членів EnergyClub – безкоштовно; для представників компаній із газового сектору – 5 000,00 грн; для посольств, державних установ – безкоштовно (за умови попередньої реєстрації та її підтвердження з боку організаторів).

Акредитація представників ЗМІ: участь представників ЗМІ у Форумі UkrainianGasOpen 2023 безкоштовна за умови попередньої реєстрації та її підтвердження з боку організаторів. Однією з ключових умов реєстрації є створення та публікація матеріалу про Форум на вашому ресурсі.

Для підтвердження публікації або трансляції новини про Форум просимо надати:

Для електронних ЗМІ – посилання на опублікований матеріал;

Для телебачення або радіо – запис ефіру;

Для друкованих видань – фотографія опублікованого матеріалу або електронна версія.

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Цей етап є важливою частиною процесу акредитації. Сподіваємося на вашу співпрацю та розуміння.

Акредитація ЗМІ за тел.: +38 068 459 3641 (контактна особа: Варламова Інга).

«Главком» – інформаційний партнер