З Ужгорода стартували прямі рейси до Братислави, Будапешта та Відня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
З Ужгорода стартували прямі рейси до Братислави, Будапешта та Відня
Квитки доступні у застосунку та на сайті «Укрзалізниці», а також на сайтах угорських та словацьких залізниць
фото: «Укрзалізниця»

Нові міжнародні маршрути дозволять пасажирам подорожувати до міст ЄС без пересадок

З Ужгорода стартували прямі рейси до Братислави, Будапешта та Відня. Сьогодні 280 пасажирів першими протестують нове сполучення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

Нові міжнародні маршрути дозволять пасажирам подорожувати до міст ЄС без пересадок. «Укрзалізниця» пропонує два основних напрямки:

№961/618

  • Ужгород (8:09) – Братислава (18:33);
  • Братислава (11:27) – Ужгород (22:35).

№146

  • Ужгород (8:09) – Будапешт (14:20) – Відень (17:20);
  • Відень (10:42) – Будапешт (13:19) – Ужгород (22:35).

З грудня 2025 року – коли оновиться графік руху, – пасажирам буде запропоновано зручні стиковки з внутрішніми рейсами. Зокрема, стане більше нічних поїздів, які стикуватимуться для зручної пересадки на європейський поїзд.

Крім цього, з 12 вересня 2025 року курсуватиме новий маршрут №644/647 Захонь – Берегове – Боржава. Поїзд курсуватиме євроколією 1435 мм та напряму поєднає Берегове із Захонню – важливим пересадковим вузлом, звідки відправляються численні поїзди по Угорщині, зокрема до Будапешта.

Квитки доступні у застосунку та на сайті «Укрзалізниці», а також на сайтах угорських та словацьких залізниць. Продаж стартував ще 5 вересня.

Нагадаємо, на Ужгородському залізничному вокзалі відбулося відкриття ділянки євроколії Ужгород – Чоп.

До слова, Євросоюз планує запустити швидкісне залізничне сполучення від Берліна до Києва. Очікується, що план буде реалізований до 2040 року.

