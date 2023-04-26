За час повномасштабної війни допомогу від Метінвесту отримали майже півмільйона мирних українців

Загалом від початку повномасштабної війни на допомогу мирним жителям України Група спрямувала €40 млн і залучила €27 млн від донорів поза межами України

За рік роботи до гуманітарних ініціатив Метінвесту долучилося 400 волонтерів

Від початку повномасштабної війни Група Метінвест надала допомогу майже 500 тисячам мирних жителів України. Для цього компанія започаткувала гуманітарний проєкт «Рятуємо життя», у межах якого люди отримали понад 4 000 тонн товарів першої потреби, а лікарні Запоріжжя, Кривого Рогу, Авдіївки та Кам'янського – медикаменти та обладнання майже на €250 000. Про це йдеться у матеріалі Форбс.

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«У межах ініціативи «Рятуємо життя» відкрито напрям психологічної реабілітації для мирних жителів за допомогою програми «Незламна мама». У листопаді 2022 року проєкт Групи Метінвест «Рятуємо життя» спільно з Protez Hub започаткували програму з протезування: станом на квітень ініціатива охоплює 68 людей, здебільшого ветеранів ЗСУ, що перенесли ампутації кінцівок. 13 із них уже отримали протези вартістю до €30 000. Додатково компанія забезпечує всіх своїх мобілізованих співробітників, яких понад 8 тисяч, бронежилетами, касками та теплим одягом», – пише Форбс.

Загалом від початку повномасштабної війни на допомогу мирним жителям України Група спрямувала €40 млн і залучила €27 млн від донорів поза межами України, наголошує видання.

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«За рік роботи до гуманітарних ініціатив Метінвесту долучилося 400 волонтерів, 10 фондів та громадських організацій, а донорами стали понад 200 компаній з усього світу. Варто зауважити, що виклики війни не зупинили програму професійної підготовки молоді у галузі ГМК – восени 2022 року 442 студенти розпочали навчання за інженерними спеціальностями в університеті «Метінвест Політехніка». Для співробітників Метінвесту та їхніх дітей ця можливість надається безплатно», – сказано в матеріалі.

Нагадаємо, нещодавно Metinvest B.V., материнська компанія міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи компаній Метінвест, оголосила про фінальну виплату за зобов’язаннями по облігаціях зі строком погашення у 2023 році в установлений термін і в повному обсязі, попри значний вплив війни на бізнес Групи.

Як відомо, з 24 лютого 2022 року Метінвест направила на допомогу країні понад 3,1 млрд грн, з яких понад 1,6 млрд грн – на потреби армії в рамках «Сталевого Фронту» Ахметова. Компанія передала захисникам вже понад 1,2 тисячі дронів: такої кількості безпілотників армії не постачає жоден приватний бізнес. Крім того, Метінвест передав бійцям майже 1 700 тепловізорів, 321 автомобіль та «швидкі», а для заправки машин надано понад 1,1 млн. літрів пального.