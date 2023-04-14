Україна повернула тіла 82 загиблих військовослужбовців

Тіла загиблих воїнів повернули з тимчасово окупованих територій України

14 квітня Україні вдалося повернула тіла ще 82 полеглих за українську свободу захисників. Про це повідомляє Мінреінтеграції.

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«Сьогодні вдалося повернути додому тіла 82 загиблих українських військових. Передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулась за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що передача тіл полеглих українських оборонців здійснюється відповідно до норм Женевської конвенції. Загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ з тимчасово окупованих територій вдалося повернути тіла 1591 захисників України їхнім рідним для гідного поховання.

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Українцям нагадують, що для детальної інформації працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247. Повідомити про зниклих можна особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26. У вихідні просять надсилати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896-04-21.

Нагадаємо, що 10 квітня з полону звільнили ще 100 українців: 80 чоловіків і 20 жінок. Визволені захисники та захисниці брали участь у боях на Херсонському, Харківському, Донецькому, Київському, Запорізькому та Сумському напрямках. Серед наших героїв – оборонці Маріуполя, Бахмута та Гостомеля, а також захисники Чонгара, острова Зміїний, ЗАЕС та ЧАЕС. Майже половина зі звільнених полонених мають важкі поранення, хвороби або зазнали катувань. Наймолодшому з визволених оборонців 19 років.

Крім того, українська сторона репатріювала на територію держави-агресорки ще п’ятьох важкопоранених полонених окупантів, в тому числі єдину жінку, яка перебувала в українському полоні.