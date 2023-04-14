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Україна повернула тіла 82 загиблих військовослужбовців

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Україна повернула тіла 82 загиблих військовослужбовців
Передача тіл полеглих українських оборонців здійснюється відповідно до норм Женевської конвенції
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Тіла загиблих воїнів повернули з тимчасово окупованих територій України

14 квітня Україні вдалося повернула тіла ще 82 полеглих за українську свободу захисників. Про це повідомляє Мінреінтеграції.

«Сьогодні вдалося повернути додому тіла 82 загиблих українських військових. Передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулась за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що передача тіл полеглих українських оборонців здійснюється відповідно до норм Женевської конвенції. Загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ з тимчасово окупованих територій вдалося повернути тіла 1591 захисників України їхнім рідним для гідного поховання.

Українцям нагадують, що для детальної інформації працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247.

Повідомити про зниклих можна особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26. У вихідні просять надсилати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896-04-21.

Нагадаємо, що 10 квітня з полону звільнили ще 100 українців: 80 чоловіків і 20 жінок. Визволені захисники та захисниці брали участь у боях на Херсонському, Харківському, Донецькому, Київському, Запорізькому та Сумському напрямках. Серед наших героїв – оборонці Маріуполя, Бахмута та Гостомеля, а також захисники Чонгара, острова Зміїний, ЗАЕС та ЧАЕС. Майже половина зі звільнених полонених мають важкі поранення, хвороби або зазнали катувань. Наймолодшому з визволених оборонців 19 років.

Крім того, українська сторона репатріювала на територію держави-агресорки ще п’ятьох важкопоранених полонених окупантів, в тому числі єдину жінку, яка перебувала в українському полоні.

Теги: Україна ЗСУ полон

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