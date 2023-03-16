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Замкнуте коло неплатежів на енергоринку заважає ремонту обладнання – асоціація

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Замкнуте коло неплатежів на енергоринку заважає ремонту обладнання – асоціація
Низькі тарифи для населення завжди компенсувалися коштом високих тарифів для бізнесу
фото: glavcom.ua

На Черкащині промислове споживання знизилось на 18%, а на прифронтовій Миколаївщині – на 50%

Обленерго потрібно проводити планові ремонти, закуповувати нове обладнання, та реалізовувати власні інвестиційні програми, але велика кількість неплатежів ускладнює це. Про це заявив керівник проектів Асоціації з енергоефективності (АЕЕ) та енергозбереження Олександр Голіздра.

За його словами, низькі тарифи для населення завжди компенсувалися коштом високих тарифів для бізнесу. Однак у 2022 році через війну споживання електроенергії промисловістю серйозно знизилося не лише в прифронтових регіонах, але і в тилу.

Зокрема на Черкащині промислове споживання знизилось на 18%, а на прифронтовій Миколаївщині – на 50%. Голіздра підкреслив, що витрати операторів систем розподілення в цих областях залишилися такими ж високими як були раніше. Кожному з них потрібно проводити планові ремонти, закуповувати нове обладнання, та реалізовувати власні інвестиційні програми, що коштує чималих грошей.

Він додав, що наразі на ринку електроенергії сформувалося замкнуте коло неплатежів, коли підприємства не можуть розрахуватися з постачальниками електроенергії, ОСР не можуть розрахуватися з «Укренерго», а «Укренерго» не може розрахуватися з інвесторами в «зелену генерацію».

«Потрібно відходити від практики соціалізму та перехресного субсидіювання та рухатись в бік Європейського союзу», – підсумував Голіздра.

Нагадаємо, голова комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрій Герус заявляв, що в Україні можуть скасувати цінові обмеження на ринку електроенергії. За його словами, це дасть можливість швидше ремонтувати інфраструктуру та будувати нову генерацію.

Теги: тарифи Миколаїв Андрій Герус Укренерго населення

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