Замкнуте коло неплатежів на енергоринку заважає ремонту обладнання – асоціація

На Черкащині промислове споживання знизилось на 18%, а на прифронтовій Миколаївщині – на 50%

Обленерго потрібно проводити планові ремонти, закуповувати нове обладнання, та реалізовувати власні інвестиційні програми, але велика кількість неплатежів ускладнює це. Про це заявив керівник проектів Асоціації з енергоефективності (АЕЕ) та енергозбереження Олександр Голіздра.

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За його словами, низькі тарифи для населення завжди компенсувалися коштом високих тарифів для бізнесу. Однак у 2022 році через війну споживання електроенергії промисловістю серйозно знизилося не лише в прифронтових регіонах, але і в тилу.

Зокрема на Черкащині промислове споживання знизилось на 18%, а на прифронтовій Миколаївщині – на 50%. Голіздра підкреслив, що витрати операторів систем розподілення в цих областях залишилися такими ж високими як були раніше. Кожному з них потрібно проводити планові ремонти, закуповувати нове обладнання, та реалізовувати власні інвестиційні програми, що коштує чималих грошей.

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Він додав, що наразі на ринку електроенергії сформувалося замкнуте коло неплатежів, коли підприємства не можуть розрахуватися з постачальниками електроенергії, ОСР не можуть розрахуватися з «Укренерго», а «Укренерго» не може розрахуватися з інвесторами в «зелену генерацію».

«Потрібно відходити від практики соціалізму та перехресного субсидіювання та рухатись в бік Європейського союзу», – підсумував Голіздра.

Нагадаємо, голова комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрій Герус заявляв, що в Україні можуть скасувати цінові обмеження на ринку електроенергії. За його словами, це дасть можливість швидше ремонтувати інфраструктуру та будувати нову генерацію.