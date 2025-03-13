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«Рівнеазот» відновив виробництво міндобрив

Наталія Порощук
glavcom.ua
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«Рівнеазот» відновив виробництво міндобрив
Виробник добрив «Рівнеазот» знову запрацював
фото з відкритих джерел

У лютому перебої з електропостачанням призвели до зупинки виробництва

«Рівнеазот», що входить до Ostchem компанії Group DF Дмитра Фірташа, відновив виробництво мінеральних добрив. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Latifundist.com.

«Запущено цех аміаку (А-2), цех неконцентрованої азотної кислоти та цех аміачної селітри. Підприємство повністю забезпечене необхідним газом для добрив. Пускові роботи завершено, вже почалося відвантаження готової продукції. Протягом кількох днів цехи вийдуть на повне завантаження. Підприємство продовжить безперебійно забезпечувати попит аграріїв на мінеральні добрива відповідно до укладених контрактів», – розповів Михайло Заблуда, голова правління «Рівнеазот».

Як відомо, у лютому перебої з електропостачанням призвели до зупинки виробництва. Наразі завод повністю відновив роботу та працює на повну потужність.

ПрАТ Рівнеазот – один з найбільших заводів хімічної промисловості України. Його було створено на базі орендного підприємства «Азот» 13 листопада 1995 року. До 2006 року підприємство мало статус державного.

До слова, попри воєнні ризики, у 2024 році загальний обсяг інвестицій компанії Метінвест сягнув близько $670 млн на майданчиках в Україні. Наразі компанія має стратегію модернізації своїх підприємств на 8 млрд євро – чекає лише на завершення війни. Про це розповів генеральний директор Юрій Риженков в інтерв’ю Forbes.

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Теги: бізнес Рівне Дмитро Фірташ промисловість

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