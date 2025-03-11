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Освітній центр на Черкащині переплатив за кухонне обладнання понад пів мільйона

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Освітній центр на Черкащині переплатив за кухонне обладнання понад пів мільйона
Центр професійної освіти може переплатити за ваги та піч для піци понад 700 тис. грн
фото з відкритих джерел

На ринку є суттєво дешевші товари

Багатопрофільний регіональний центр професійної освіти у Черкаській області (с. Мокра Калигірка) 22 листопада 2024 року за результатами тендеру замовив ФОП Афанасьєв Геннадій Руфович постачання кухонного обладнання на 5,69 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Наші гроші».

До кінця 2024 року центр мав отримати близько 70 найменувань обладнання: холодильні та пекарські шафи, виробничі столи, посудомийні машини, овочерізку тощо. За даними Єдиного порталу публічних коштів, договір вже повністю оплачений.

Найбільше грошей у сумі 616 тис. грн витратили на електронні настільні ваги по 14 тис. грн/шт (суми та ціни вказані без ПДВ). Ваги  повинні були відповідати таким технічним характеристикам:

Освітній центр на Черкащині переплатив за кухонне обладнання понад пів мільйона фото 1
фото: «Наші гроші»

максимальна межа зважування – 6 кг; мінімальна межа зважування – від 20 гр; точність – 1 грам; розмір платформи 155х155 мм; рідкокристалічний дисплей 20 мм; живлення – автономне 2хАА, (блок живлення – опція); робочий інтервал температур +10°C + 45°C; підсвічування; штучний режим; функція тари; нержавіюча платформа.

На ринку є ваги, які повністю відповідають зазначеним характеристикам, – модель Camry ДІ-6 Дніпровес. Компанія «Dneproves» та «Укрваги» продає їх по однаковій ціні 990 грн/шт, а «Кий-В» по 917 грн/шт. Це в 14 разів дешевше, ніж заплатив за ваги центр професійної освіти.

Освітній центр на Черкащині переплатив за кухонне обладнання понад пів мільйона фото 2
фото: «Наші гроші»

Конвеєрну піч для піци ТМ «Itpizza» замовили по 350 тис. грн. Технічним вимогам відповідає модель Т40. Компанія «Реско» продає піч Itpizza Т40 по 204 390 грн/шт, а «Itpizza» по 207 098 грн/шт, що на 41% дешевше.

Таким чином, центр професійної освіти може переплатити за ваги та піч для піци понад 700 тис. грн.

На тендері змагалися ТОВ «Смарт-Уа» та ТОВ «Бізнеском ЛТД», пропонуючи виконати замовлення дешевше на 1,86 млн грн та 788 тис грн відповідно. «Смарт-Уа» відхилили через невідповідність запропонованої холодильної шафи Frenox BN7-M технічним вимогам. «Бізнеском ЛТД» не допустили до участі через відсутність необхідних документів, серед яких сертифікати відповідності, санітарно-епідеміологічні висновки та гарантійні листи від виробників чи дилерів.

Держаудитслужба перевірила закупівлю і виявила порушення: ФОП Афанасьєв запропонував блендер «Ardesto» HBG-1000WHCHC, який не відповідав вимогам, – у нього не було ножа для колки льоду. Аудитори зобов’язали замовника розірвати договір згідно з Господарським та Цивільним кодексами України. Однак замовник не погодився з висновком моніторингу та оскаржив його до суду.

Директор центру професійної освіти Станіслав Кошолап обіймає цю посаду з 2013 року. Він також є депутатом Мокрокалигірської сільради. За даними аналітичної системи «YouControl», у 2023 році Кошолап отримав премію Верховної Ради в розмірі 161 040 грн, а також придбав земельну ділянку площею 961 кв. м за 22 773 грн. Дружина Кошолапа, Тетяна Кошолап, займається підприємницькою діяльністю, зокрема, роздрібною торгівлею в неспеціалізованих магазинах, переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. У 2023 році її дохід склав 1,94 млн грн.

ФОП Афанасьєв Геннадій Руфович зареєструвався лише за місяць до тендеру – 21 жовтня 2024 року в місті Мирноград Покровського району Донецької області. Нинішній державний контракт – перший в його історії.

Раніше «Главком» писав, з посиланням на розслідування «Наші гроші», що керівництво київського університету ім. Шевченка надавало харчування курсантам Міністерства оборони за суттєво завищеними цінами.

Також стало відомо, що очільник державного підприємства з утримання доріг у Полтавській області незаконно збагатився  майже на 36 млн грн.

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Теги: Черкащина бізнес ціни розслідування

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