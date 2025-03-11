Освітній центр на Черкащині переплатив за кухонне обладнання понад пів мільйона

Центр професійної освіти може переплатити за ваги та піч для піци понад 700 тис. грн

На ринку є суттєво дешевші товари

Багатопрофільний регіональний центр професійної освіти у Черкаській області (с. Мокра Калигірка) 22 листопада 2024 року за результатами тендеру замовив ФОП Афанасьєв Геннадій Руфович постачання кухонного обладнання на 5,69 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Наші гроші».

До кінця 2024 року центр мав отримати близько 70 найменувань обладнання: холодильні та пекарські шафи, виробничі столи, посудомийні машини, овочерізку тощо. За даними Єдиного порталу публічних коштів, договір вже повністю оплачений.

Найбільше грошей у сумі 616 тис. грн витратили на електронні настільні ваги по 14 тис. грн/шт (суми та ціни вказані без ПДВ). Ваги повинні були відповідати таким технічним характеристикам:

максимальна межа зважування – 6 кг; мінімальна межа зважування – від 20 гр; точність – 1 грам; розмір платформи 155х155 мм; рідкокристалічний дисплей 20 мм; живлення – автономне 2хАА, (блок живлення – опція); робочий інтервал температур +10°C + 45°C; підсвічування; штучний режим; функція тари; нержавіюча платформа.

На ринку є ваги, які повністю відповідають зазначеним характеристикам, – модель Camry ДІ-6 Дніпровес. Компанія «Dneproves» та «Укрваги» продає їх по однаковій ціні 990 грн/шт, а «Кий-В» по 917 грн/шт. Це в 14 разів дешевше, ніж заплатив за ваги центр професійної освіти.

Конвеєрну піч для піци ТМ «Itpizza» замовили по 350 тис. грн. Технічним вимогам відповідає модель Т40. Компанія «Реско» продає піч Itpizza Т40 по 204 390 грн/шт, а «Itpizza» по 207 098 грн/шт, що на 41% дешевше.

Таким чином, центр професійної освіти може переплатити за ваги та піч для піци понад 700 тис. грн.

На тендері змагалися ТОВ «Смарт-Уа» та ТОВ «Бізнеском ЛТД», пропонуючи виконати замовлення дешевше на 1,86 млн грн та 788 тис грн відповідно. «Смарт-Уа» відхилили через невідповідність запропонованої холодильної шафи Frenox BN7-M технічним вимогам. «Бізнеском ЛТД» не допустили до участі через відсутність необхідних документів, серед яких сертифікати відповідності, санітарно-епідеміологічні висновки та гарантійні листи від виробників чи дилерів.

Держаудитслужба перевірила закупівлю і виявила порушення: ФОП Афанасьєв запропонував блендер «Ardesto» HBG-1000WHCHC, який не відповідав вимогам, – у нього не було ножа для колки льоду. Аудитори зобов’язали замовника розірвати договір згідно з Господарським та Цивільним кодексами України. Однак замовник не погодився з висновком моніторингу та оскаржив його до суду.

Директор центру професійної освіти Станіслав Кошолап обіймає цю посаду з 2013 року. Він також є депутатом Мокрокалигірської сільради. За даними аналітичної системи «YouControl», у 2023 році Кошолап отримав премію Верховної Ради в розмірі 161 040 грн, а також придбав земельну ділянку площею 961 кв. м за 22 773 грн. Дружина Кошолапа, Тетяна Кошолап, займається підприємницькою діяльністю, зокрема, роздрібною торгівлею в неспеціалізованих магазинах, переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. У 2023 році її дохід склав 1,94 млн грн.

ФОП Афанасьєв Геннадій Руфович зареєструвався лише за місяць до тендеру – 21 жовтня 2024 року в місті Мирноград Покровського району Донецької області. Нинішній державний контракт – перший в його історії.

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