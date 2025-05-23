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86-річний Богуслаєв у СІЗО отримав позов з Податкової

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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86-річний Богуслаєв у СІЗО отримав позов з Податкової
Вячеслав Богуслаєв у суді
фото: rbc.ua

Генеральний конструктор «Мотор Січі» третій рік утримується у СІЗО

Днями податкова інспекція надіслала щодо Вячеслава Богуслаєва позов. Причина – борг з податку на нерухомість. Про це повідомив адвокат Богуслаєва Ростислав Кравець.

«Цинізму влади просто немає меж, закрити людину в СІЗО, забрати все без встановлення його вини й ще вимагати сплатити податки за те чим він не користувався і що було відібрано», – вважає Кравець.

Підозр до Богуслаєва стає дедалі більше, каже його адвокат. Наразі – нове звинувачення, нібито були порушення під час приватизації у 1994 році. Ростислав Кравець зазначає: у цьому процесі брали участь 30 тисяч людей. 

Одне зі звинувачень, яке інкримінують конструктору, стосується постачання двигунів в Китай, начебто вони потрапили до Росії, однак, як наполягає захист, ці факти наразі підтверджені не були. Сторона захисту також подала апеляцію щодо тримання Богуслаєва під вартою, однак засідання в кінці квітня не відбулось – матеріали справи так і не передали з суду.

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Теги: адвокат Мотор Січ В'ячеслав Богуслаєв

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