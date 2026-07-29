Атаки України паралізували зерновий експорт Росії: найбільші термінали обмежили прийом

Експорт російської пшениці в липні впав до мінімуму з 2017 року

Reuters: термінал у Тамані фактично зупинився, приймаючи зерно лише автотранспортом

Три глибоководні зернові термінали Росії на Чорному морі – КСК, Новоросійський зерновий термінал і ЗТКТ у Тамані – призупинили приймання зерна, яке доставляють залізницею, і працюють переважно з автотранспортом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Масштаб проблеми

Російський зерновий експорт, який щороку приносить економіці РФ $10–15 млрд, дедалі більше страждає через атаки українських дронів в Азовському та Чорному морях. За даними джерел Reuters в галузі:

термінал у Тамані потужністю 5,5 млн тонн на рік фактично зупинився – приймає зерно лише автотранспортом;

два інших термінали сумарною потужністю близько 15 млн тонн на рік раніше приймали автотранспортом близько третини зерна, основну частину – залізницею;

термінал у Новоросійську приймає вагони лише з Південного федерального округу Росії.

Зернові порти на Азовському морі, звідки пшеницю вивозили до Туреччини та на Близький Схід, зупинилися ще близько двох тижнів тому – після того, як влада РФ ввела обмеження на прохід суден через Керченську протоку. Азовський порт Кавказ, який використовувався для перевантаження з малих суден на великі перед виходом на глибоку воду, закрили майже одразу після запровадження обмежень.

Чому судна бояться заходити в порти РФ

З 22 липня влада РФ заборонила нічне судноплавство в Новоросійську через загрозу обстрілу суден. Кількість зерновозів, готових ризикувати заходом у чорноморські порти Росії, різко скоротилася. «Ризики зросли, сміливих і безрозсудних стає все менше», – розповів Reuters один із джерел у галузі.

Через паралізовану торгівлю в Азовському та Чорному морях експорт російської пшениці в липні впав до мінімуму з 2017 року – близько 1,5 млн тонн, за оцінками аналітичної компанії «Совекон». Це на третину менше, ніж торік у липні, і вдвічі менше за середній показник за останні п'ять років.

Що робить Москва

За даними джерел Reuters, влада РФ обговорює можливість перенаправити зерно до балтійських портів, які поки приймають вантаж без обмежень. Також розглядають можливості Каспійського моря, яке традиційно використовують для постачання ячменю та кукурудзи до Ірану – однак із середини липня там не спостерігають зростання відвантажень порівняно з червнем.

Нагадаємо, паралельно зазнає ударів і зернова інфраструктура самої України: Росія раніше атакувала зерновий термінал агрохолдингу «Кернел» у порту Чорноморськ, а Мінагрополітики й раніше повідомляло про застряглі в портах Одеси вагони із зерном через удари по портовій інфраструктурі.