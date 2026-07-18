Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Українка чесно розповіла про чотири роки життя в Канаді

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Попри суворі побутові умови, українка визнає певні переваги життя в Канаді
фото: скріншот із відео

Окрім низьких температур, життя в Калгарі ускладнюють сильні вітри та специфічне сухе повітря

Після чотирьох років життя в канадському Калгарі українка на ім’я Юлія вирішила повернутися в Україну. Зараз дівчина аналізує свій досвід і міркує над майбутніми планами, ділячись із підписниками правдою про життя в провінції Альберта, яку часто прикрашають або, навпаки, занадто демонізують. Про це розповідає «Главком» із посиланням на YouTube українки.

Кліматичні виклики та побутовий дискомфорт

Юлія наголошує, що клімат у Калгарі є серйозним випробуванням для новачків. Місто, розташоване в гірській місцевості, вирізняється відсутністю перехідних сезонів і різкими змінами температури. За її словами, «зима в Калгарі починається десь в кінці жовтня і вже в листопаді можуть бути дуже сильні морози», тому до суворих умов слід бути готовими заздалегідь.

Окрім низьких температур, життя в регіоні ускладнюють сильні вітри та специфічне сухе повітря. Дівчина попередила, що до цього особливо важко адаптуватися в перші місяці після приїзду: «Може бути таке, що перші місяці ви переїжджаєте і будете смаркати кровʼю. Дуже сохне шкіра. Треба пити багато води».

Економіка та нерухомість

Фінансове питання залишається одним із ключових для емігрантів. Юлія зауважила, що ситуація на ринку житла дещо стабілізувалася порівняно з 2022 роком, коли орендувати помешкання було значно дорожче. Зараз вартість варіюється від $600 за кімнату в центрі до $800 за житло в підвальному приміщенні. Однокімнатні квартири обійдуться орендарям мінімум у півтори тисячі, а двокімнатні – від двох тисяч доларів і вище.

Окремим викликом є транспорт: через великі відстані та обмежені можливості громадського транспорту власне авто в Калгарі є не розкішшю, а необхідністю.

Щодо працевлаштування, то найперспективнішою галуззю в регіоні Юлія вважає нафтогазову сферу, де зосереджені основні офіси та пропонуються найвищі зарплати. Робота у сфері роздрібної торгівлі також доступна, проте мінімальна ставка в Альберті, яка становить $15 на годину, за її словами, є досить низькою, навіть з урахуванням помірних податків у провінції.

Попри суворі побутові умови, українка визнає певні переваги життя в Канаді: мультикультурну атмосферу, доброзичливе ставлення людей та орієнтацію на активний відпочинок у горах.

Утім, історія Юлії викликала неоднозначну реакцію в мережі. Коментатори розділилися на два табори. Дехто підтвердив її слова, зазначивши, що Калгарі підходить переважно для сімейних людей, тоді як одинакам там може бути самотньо.

Інші користувачі розкритикували її досвід, заявивши, що інформація подана занадто суб’єктивно. Деякі глядачі вважають, що авторка приділила замало уваги культурному життю міста, зосередившись лише на негативних аспектах.

Нагадаємо, країнка Юлія емігрувала до Канади, де живе вже три роки. Жінка розповіла, чому українцям ніколи «не стати своїми у Канаді» та як саме еміграція впливає на людей. Цим українка поділилася у своєму блозі в Іnstagram, де вона розповідає про тонкощі еміграції з України в Канаду. 

Раніше українка Поліна Фаустова, яка вже два роки живе в Іспанії, поділилася власним досвідом і застерегла від ідеалізації цієї країни.

Читайте також:

Теги: клімат Канада відпочинок житло транспорт робота повітря еміграція українка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У групі, де займається Ростислав, окрім нього, тренуються винятково дівчата
Патологоанатом із Житомира через своє хобі став зіркою TikTok
20 червня, 19:15
Один із пірнальників лізе через огорожу мосту у морських шортах — вочевидь, це вже не перший його стрибок за сьогодні
Киян попереджено про небезпеку під Венеційським мостом у Гідропарку
22 червня, 09:47
Емігрантка назвала ціни косметичних послуг у Вроцлаві
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Польщі
6 липня, 15:14
Ванкувер приймає сім матчів Чемпіонату світу, у тому числі дві гри плейоф
У канадському Ванкувері під час Чемпіонату світу знизився рівень злочинності
24 червня, 12:56
Швейцарці протистояли потужній підтримці з боку вболівальників Канади, яка є одни з господарів Чемпіонату світу
Швейцарія і Канада зустрілися у матчі лідерів групи B Чемпіонату світу 2026: хто здобув перемогу
25 червня, 00:10
Спека у Франції
Аномальна спека в одній із країн Європи забрала життя близько тисячі людей
28 червня, 16:24
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 4-5 липня
4 липня, 06:30
Сушити одяг на балконі у німецьких квартирах заборонено
Українка розповіла про безліч заборон, які діють у німецьких квартирах
12 липня, 15:15
Норвегія вражає туристів краєвидами
Норвегія за ціною Карпат: блогерка здивувала вартістю відпочинку
12 липня, 19:15

Життя

Українка чесно розповіла про чотири роки життя в Канаді
Українка чесно розповіла про чотири роки життя в Канаді
Пивний магнат Мацола одружив сина і показав фото з весілля
Пивний магнат Мацола одружив сина і показав фото з весілля
У відомого ведучого під час атаки на Вишневе дотла згорів Range Rover
У відомого ведучого під час атаки на Вишневе дотла згорів Range Rover
Російський обстріл знищив реквізит і декорації відомої вистави Ірми Вітовської
Російський обстріл знищив реквізит і декорації відомої вистави Ірми Вітовської
Найавторитетніший гороскоп на 19 липня 2026 року для всіх знаків зодіаку
Найавторитетніший гороскоп на 19 липня 2026 року для всіх знаків зодіаку
100-річний ветеран Корейської війни поділився секретами довголіття
100-річний ветеран Корейської війни поділився секретами довголіття

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
355K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 липня: ситуація на фронті
183K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 липня 2026
98K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
64K
У Канаді рибалки впіймали найбільшого у світі білого осетра
60K
Саміт НАТО ледь не опинився під ударом. Російська ракета змусила підняти системи Patriot

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
Вчора, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua