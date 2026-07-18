Українка чесно розповіла про чотири роки життя в Канаді

Окрім низьких температур, життя в Калгарі ускладнюють сильні вітри та специфічне сухе повітря

Після чотирьох років життя в канадському Калгарі українка на ім’я Юлія вирішила повернутися в Україну. Зараз дівчина аналізує свій досвід і міркує над майбутніми планами, ділячись із підписниками правдою про життя в провінції Альберта, яку часто прикрашають або, навпаки, занадто демонізують. Про це розповідає «Главком» із посиланням на YouTube українки.

Кліматичні виклики та побутовий дискомфорт

Юлія наголошує, що клімат у Калгарі є серйозним випробуванням для новачків. Місто, розташоване в гірській місцевості, вирізняється відсутністю перехідних сезонів і різкими змінами температури. За її словами, «зима в Калгарі починається десь в кінці жовтня і вже в листопаді можуть бути дуже сильні морози», тому до суворих умов слід бути готовими заздалегідь.

Окрім низьких температур, життя в регіоні ускладнюють сильні вітри та специфічне сухе повітря. Дівчина попередила, що до цього особливо важко адаптуватися в перші місяці після приїзду: «Може бути таке, що перші місяці ви переїжджаєте і будете смаркати кровʼю. Дуже сохне шкіра. Треба пити багато води».

Економіка та нерухомість

Фінансове питання залишається одним із ключових для емігрантів. Юлія зауважила, що ситуація на ринку житла дещо стабілізувалася порівняно з 2022 роком, коли орендувати помешкання було значно дорожче. Зараз вартість варіюється від $600 за кімнату в центрі до $800 за житло в підвальному приміщенні. Однокімнатні квартири обійдуться орендарям мінімум у півтори тисячі, а двокімнатні – від двох тисяч доларів і вище.

Окремим викликом є транспорт: через великі відстані та обмежені можливості громадського транспорту власне авто в Калгарі є не розкішшю, а необхідністю.

Щодо працевлаштування, то найперспективнішою галуззю в регіоні Юлія вважає нафтогазову сферу, де зосереджені основні офіси та пропонуються найвищі зарплати. Робота у сфері роздрібної торгівлі також доступна, проте мінімальна ставка в Альберті, яка становить $15 на годину, за її словами, є досить низькою, навіть з урахуванням помірних податків у провінції.

Попри суворі побутові умови, українка визнає певні переваги життя в Канаді: мультикультурну атмосферу, доброзичливе ставлення людей та орієнтацію на активний відпочинок у горах.

Утім, історія Юлії викликала неоднозначну реакцію в мережі. Коментатори розділилися на два табори. Дехто підтвердив її слова, зазначивши, що Калгарі підходить переважно для сімейних людей, тоді як одинакам там може бути самотньо.

Інші користувачі розкритикували її досвід, заявивши, що інформація подана занадто суб’єктивно. Деякі глядачі вважають, що авторка приділила замало уваги культурному життю міста, зосередившись лише на негативних аспектах.

Нагадаємо, країнка Юлія емігрувала до Канади, де живе вже три роки. Жінка розповіла, чому українцям ніколи «не стати своїми у Канаді» та як саме еміграція впливає на людей. Цим українка поділилася у своєму блозі в Іnstagram, де вона розповідає про тонкощі еміграції з України в Канаду.

Раніше українка Поліна Фаустова, яка вже два роки живе в Іспанії, поділилася власним досвідом і застерегла від ідеалізації цієї країни.