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Російський бюджет не витримав війни. Витрати Росії перевищили очікування

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Російський бюджет не витримав війни. Витрати Росії перевищили очікування
Бюджетна діра Росії стрімко зростає
фото: ua.news

Російська влада змушена переглядати бюджетні прогнози, адже витрати на війну продовжують стрімко зростати й дедалі сильніше тиснуть на економіку країни

Російський федеральний бюджет опинився під дедалі більшим тиском через війну проти України. За новими оцінками, видатки та дефіцит бюджету РФ можуть перевищити затверджені показники більш ніж на один трильйон рублів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За даними агентства, на урядовому бюджетному порталі Росії з'явився оновлений прогноз, який передбачає суттєве збільшення федеральних витрат. Офіційних пояснень такого перегляду не наведено, однак журналісти пов'язують його насамперед із продовженням масштабних витрат на війну проти України.

Минулого року дефіцит російського бюджету майже вп'ятеро перевищив початкові очікування та сягнув 5,7 трлн рублів, або 2,6% ВВП. Це стало найгіршим показником із часів пандемії COVID-19.

Тепер прогноз на 2026 рік також погіршився. Федеральні видатки мають зрости до 45,11 трлн рублів замість запланованих 44,07 трлн.

За інформацією Міністерства фінансів РФ, лише за перше півріччя 2026 року дефіцит бюджету вже досяг 5,73 трлн рублів, що становить 2,5% ВВП. Це у 1,7 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Міністр фінансів Росії Антон Силуанов визнав, що фактичний дефіцит перевищить офіційний прогноз. Водночас він запевняє, що ситуація нібито не вимагатиме істотного збільшення державних запозичень.

Крім того, російський Мінфін очікує, що бюджетний дефіцит залишатиметься вищим за запланований ще щонайменше протягом двох років. Через це влада РФ вже перенесла термін досягнення нульового первинного дефіциту бюджету на 2029 рік.

Нагадаємо, російський фондовий ринок різко впав після повідомлень про новий американський законопроєкт щодо посилення санкцій проти РФ. Хоча документ ще не ухвалили, інвестори почали масово продавати акції найбільших російських компаній.

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Теги: росія економіка

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