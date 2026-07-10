ChatGPT навчився створювати документи та презентації

OpenAI представила нову модель GPT-5.6 і запустила інструмент, який зможе виконувати частину офісної роботи замість користувача

Компанія OpenAI представила нове сімейство моделей штучного інтелекту GPT-5.6 та анонсувала запуск нового інструмента ChatGPT Work, який отримав можливість автоматично створювати документи, електронні таблиці, презентації та інші робочі матеріали. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Axios.

OpenAI представила нове покоління моделей

Реліз нового покоління моделей раніше було відкладено на прохання уряду США через питання безпеки, пов'язані з використанням потужних систем штучного інтелекту.

До сімейства GPT-5.6 увійшли три моделі. Найпотужніша отримала назву Sol, модель Luna розроблена для максимально швидкої роботи, а Terra покликана забезпечити баланс між продуктивністю та ефективністю під час виконання повсякденних завдань.

Для моделі Sol також представили режим Ultra, який дозволяє використовувати більше обчислювальних ресурсів для виконання складних завдань і делегувати окремі процеси спеціалізованим субмоделям.

«GPT-5.6 Sol встановлює новий стандарт як інтелекту, так і ефективності, досягаючи найсучасніших результатів у кодуванні, роботі зі знаннями, кібербезпеці та науці, перевершуючи попередні та конкуруючі моделі на передовій з меншою кількістю токенів та нижчою орієнтовною вартістю», – зазначають в OpenAI.

Генеральний директор компанії Сем Альтман повідомив, що Sol демонструє на 54% вищу ефективність використання токенів у завданнях, пов'язаних з агентним програмуванням. За його словами, це має особливе значення для корпоративних клієнтів, які оцінюють співвідношення продуктивності та вартості використання штучного інтелекту.

Нові можливості ChatGPT Work

Одночасно OpenAI представила ChatGPT Work – нового агента на базі GPT-5.6. Він здатний працювати з підключеними файлами та застосунками, аналізувати необхідний контекст і автоматично створювати документи, таблиці, презентації та інші робочі матеріали.

Крім цього, ChatGPT Work зможе працювати через вебверсію, а також застосунки для комп'ютерів і смартфонів. Спочатку новий інструмент стане доступним у версіях для macOS і Windows для користувачів усіх тарифних планів, після чого його інтегрують і у вебверсію сервісу.

Контекст запуску та конкуренція на ринку

Запуск GPT-5.6 відбувся після консультацій OpenAI з адміністрацією президента США Дональда Трампа. За словами Сема Альтмана, після обговорень із представниками американської влади компанія внесла до моделі «багато змін». Він також назвав технічні можливості уряду США «вражаючими».

Нове покоління моделей виходить на тлі загострення конкуренції між провідними розробниками систем штучного інтелекту. OpenAI, Anthropic, Meta, SpaceXAI та інші компанії продовжують активно вдосконалювати власні моделі, намагаючись зміцнити свої позиції на ринку.

Нагадаємо, генеральний директор Meta Марк Цукерберг раніше заявив, що компанія припустилася помилок під час масштабної трансформації, пов'язаної з розвитком технологій штучного інтелекту. Водночас він запевнив співробітників, що до кінця року Meta не планує нових масштабних скорочень персоналу та має намір забезпечити стабільність у період реорганізації.