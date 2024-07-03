Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

АРМА вперше купує військові облігації за арештовану валюту

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
АРМА вперше купує військові облігації за арештовану валюту
У травні Зеленський дозволив Агентству купувати військові облігації за арештовану валюту
фото: Ivan Stetsenko

АРМА інвестує у купівлю військових облігацій $31 млн та 6,5 млн євро

Агентство з розшуку та управління активами проведе першу закупівлю військових облігацій за арештовану валюту. Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

АРМА інвестує у купівлю військових облігацій $31 млн та 6,5 млн євро заарештованих коштів, які розміщені на її рахунках. Прибутковість облігацій – до 4% річних, що забезпечить дохід до $1,6 млн, який буде направлений до державного бюджету.

У травні президент Володимир Зеленський підписав затверджений у квітні Верховною Радою законопроєкт №10397, який дозволяє АРМА купувати військові облігації за арештовану валюту.

АРМА могла використовувати передані в управління гривні, (або розміщувати їх на депозиті, або купувати за них військові облігації), але для іноземної валюти такого вибору не було. Агентство могло розміщувати валюту лише на депозитних рахунках із максимальним доходом 1%.

Нагадаємо, Національне агентство з розшуку та менеджменту активів почало продавати арештовані активи через Prozorro.Продажі. Перший аукціон, на який виставили 1201 тонну зерна озимої пшениці четвертого (найнижчого) класу,

Раніше Шевченківський районний суд Києва передав київський «Гулівер» в управління Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

До слова, Агенство з розшуку та менеджменту активів розшукало активи службовця одного з органів місцевого самоврядування, який намагався перевезти через кордон України майже $1 млн.

Читайте також: Військові облігації. Що це таке і як їх придбати
Теги: АРМА Олена Дума гроші облігація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наречена Да Вінчі: «Паразитувати аферистам на фотографіях з Дмитром та імені нашого підрозділу - я не дам»
«Паразитує не вперше»: Наречена Да Вінчі викрила шахрайку, яка прикидалася ветеранкою
Сьогодні, 11:40
Власники квартири зауважують, що об‘єкт вже здається в подобову оренду та користується попитом
Понад $3 тис. за кв. м: у Києві продається квартира за шокуючу ціну
Вчора, 20:00
У Сєвєродонецьку, Лисичанську та Рубіжному в людей немає грошей
На тимчасово окупованій Луганщині очікується продовольча криза
Вчора, 08:15
Окрім сухпаїв для ворожої армії, окупаційна влада також вдається до того, що використовує дитячу працю для комплектації зброї
Дітей з окупованих територій змушують виготовляти сухпаї для ворожої армії – ЦНС
25 червня, 07:03
Марлен Енгельхорн продемонструвала свою незгоду з податковою політикою Австрії.
Спадкоємиця корпорації BASF планує роздати десятки мільйонів доларів
20 червня, 09:14
Організатором схеми поборів із військових слідство називає вже колишнього заступника начальника штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил
З фронту у тил... за гроші. Що розслідує ДБР?
16 червня, 12:12
Про надання допомоги заявили у Швейцарії під час Саміту миру
США оголосили про виділення Україні $1,5 млрд: на що підуть гроші
15 червня, 15:31
Рубль отримав «інфаркт» через нові санкції проти Росії
США можуть позбавити РФ грошей на ведення війни. За якої умови?
15 червня, 14:57
Державне бюро розслідувань завело кримінальне провадження за фактами вимагання коштів у військових і перевищення військовою особою службових повноважень
Із фронту в тил за великі гроші. Хто продавав «путівки» військовим: скандальне розслідування Війна і право
14 червня, 15:41

Економіка

АРМА вперше купує військові облігації за арештовану валюту
АРМА вперше купує військові облігації за арештовану валюту
Україна отримала $2,2 млрд від МВФ
Україна отримала $2,2 млрд від МВФ
Нацбанк збирається полегшити надання банківських послуг у регіонах
Нацбанк збирається полегшити надання банківських послуг у регіонах
Уряд виділив понад 5,5 млрд грн на житло ветеранам
Уряд виділив понад 5,5 млрд грн на житло ветеранам
Енергетичний сектор України зазнав майже $57 млрд збитків під час війни – МВФ
Енергетичний сектор України зазнав майже $57 млрд збитків під час війни – МВФ
Уряд виділив понад 2 млрд грн на відновлення доріг у восьми областях
Уряд виділив понад 2 млрд грн на відновлення доріг у восьми областях

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Новий болгарський патріарх визнав: так звана УПЦ насправді є Московською церквою (фото)
20K
Експерт пояснив, чому вибухають зарядні станції у квартирах
16K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
13K
Сійярто телефонував Лаврову, поки Орбан був у Києві
11K
Кремль відреагував на приїзд Орбана до України
8063
Готуйте гроші. Експерт дав поради, як підготуватися до «блекаутів»

Новини

Американці хочуть бачити президентом жінку? Результати опитування
Сьогодні, 10:35
Атака на Новоросійськ, Китай і РФ розробляють дрон, схожий на «Шахед»: головне за ніч
Сьогодні, 06:38
Астронавти NASA застрягли в космосі на пів року через поломку корабля
Вчора, 15:36
Офіційний дозвіл на експорт F-16 від Нідерландів, початок головування РФ в Радбезі ООН: головне за ніч
Вчора, 06:39
За день ДТЕК повернув світло в 9 тис. осель, які були без електроенергії через обстріли
30 червня, 17:31
Росія знищила 80% українських ТЕС та 40% ГЕС – звіт МВФ
30 червня, 15:42

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua