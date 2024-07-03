АРМА вперше купує військові облігації за арештовану валюту

АРМА інвестує у купівлю військових облігацій $31 млн та 6,5 млн євро

Агентство з розшуку та управління активами проведе першу закупівлю військових облігацій за арештовану валюту. Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

АРМА інвестує у купівлю військових облігацій $31 млн та 6,5 млн євро заарештованих коштів, які розміщені на її рахунках. Прибутковість облігацій – до 4% річних, що забезпечить дохід до $1,6 млн, який буде направлений до державного бюджету.

У травні президент Володимир Зеленський підписав затверджений у квітні Верховною Радою законопроєкт №10397, який дозволяє АРМА купувати військові облігації за арештовану валюту.

АРМА могла використовувати передані в управління гривні, (або розміщувати їх на депозиті, або купувати за них військові облігації), але для іноземної валюти такого вибору не було. Агентство могло розміщувати валюту лише на депозитних рахунках із максимальним доходом 1%.

Нагадаємо, Національне агентство з розшуку та менеджменту активів почало продавати арештовані активи через Prozorro.Продажі. Перший аукціон, на який виставили 1201 тонну зерна озимої пшениці четвертого (найнижчого) класу,

Раніше Шевченківський районний суд Києва передав київський «Гулівер» в управління Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

До слова, Агенство з розшуку та менеджменту активів розшукало активи службовця одного з органів місцевого самоврядування, який намагався перевезти через кордон України майже $1 млн.