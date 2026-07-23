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Зеленський пояснив, чого очікує від спільної роботи Драпатого і Хмари

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Зеленський пояснив, чого очікує від спільної роботи Драпатого і Хмари
Зеленський озвучив спільні завдання для Драпатого і Хмари
фото: ОП

Президент сподівається на посилення ППО та реформування ТЦК

Володимир Зеленський заявив, що Михайло Драпатий та Євген Хмара мають спільно працювати над закриттям українського неба, реформуванням територіальних центрів комплектування та зміною підходів до мобілізації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укрінформ».

За словами глави держави, раніше ці завдання він ставив перед Михайлом Федоровим та Олександром Сирським. Водночас Зеленський зауважив, що необхідного союзу тоді сформувати не вдалося.

«Питання закриття неба, питання ТЦК, питання нормального, якщо це можливо так сказати, обличчя мобілізації – усе це, поки не закінчиться війна, доведеться робити разом, у союзі», – наголосив Зеленський.

Президент також зазначив, що після зміни військового керівництва важливо не втратити досвід Олександра Сирського. За його словами, необхідно забезпечити належну передачу справ і зберегти стійкість армії. Зеленський додав, що частину роботи Сирського суспільство могло не бачити, однак її результати потрібно зберегти. Водночас нові рішення, які пропонує Михайло Драпатий, також треба «діставати із шухлядок» і впроваджувати.

Напередодні Володимир Зеленський офіційно змінив вище військове керівництво. Олександра Сирського звільнили з посади головнокомандувача ЗСУ, а Андрія Гнатова – з посади начальника Генерального штабу. Новим головкомом став Михайло Драпатий, Генштаб очолив Ігор Скибюк. Євген Хмара з 20 липня тимчасово виконує обов’язки міністра оборони. До цього він очолював Центр спеціальних операцій «А» Служби безпеки України.

Після призначення Драпатий назвав чотири головні напрями роботи: посилення наступальних дій, підготовку нових операцій у тилу Росії, розвиток війська й технологій та нарощування спроможностей ЗСУ. Зеленський подякував українцям за довіру до нового командування. Президент заявив, що Драпатий, Хмара та Скибюк мають значний бойовий досвід, а також анонсував підготовку модернізації Сил оборони.

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Теги: Володимир Зеленський Михайло Драпатий Євген Хмара СБУ

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