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Курс валют 7 серпня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Курс валют 7 серпня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк оновив офіційний курс валют на 7 серпня 2026 року
фото: glavcom.ua

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,76 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок п'ятниці, 7 серпня 2026 року. Порівняно з 6 серпня офіційний курс долара США, євро, британського фунта, польського злотого та швейцарського франка зріс. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,76, євро – 51,67 грн, польського злотого – 12,01 грн.

Курс валют станом на 7 серпня 2026 року

Валюта Банк USD
 EUR
 GBP
 PLN
 CHF
НБУ
 44,7626 51,6717 60,2773 12,0191 55,2761
Ощадбанк
 44,65 / 44,95 51,45 / 52,00 - - -
Приватбанк
 44,50 / 45,04 51,25 / 52,08 59,85 / 60,97 11,91 / 12,10 -
ПУМБ
 44,50 / 45,10 51,40 / 52,10 59,50 / 60,90 11,80 / 12,10 -
monobank
 44,60 / 45,00

51,37 / 52,07

 - - -
Райффайзен
 44,53 / 44,90 51,35 / 51,93 58,00 / 61,40 11,30 / 12,35 52,60 / 56,30
OTP Bank
 44,45 / 44,95 51,00 / 51,99 - - 55,00 / 55,95
Укрсиббанк
 44,55 / 44,99 51,40 / 52,04 59,15 / 60,90 - 54,70 / 56,00
* курс валют станом на 09:18 7 серпня 2026 року

За тиждень долар США, євро, британський фунт, польський злотий та швейцарський франк подорожчали.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.

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До слова, з 4 вересня 2026 року Національний банк України випустить в обіг нову банкноту номіналом 2 тис. грн. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував можливий вплив введення в обіг нової банкноти.

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Теги: курс валют гроші НБУ Нацбанк

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