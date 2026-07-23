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Федоров поставив кадровий ультиматум президенту

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Федоров поставив кадровий ультиматум президенту
Федоров заявив, що готовий працювати лише в Міноборони
фото: АА

Федоров заявив, що лише на цій посаді зможе завершити розпочаті реформи та боротися з корупцією в оборонній сфері

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що готовий повернутися лише на посаду глави Міноборони.

Він пояснив це тим, що інші державні посади не дадуть йому необхідних повноважень для завершення започаткованих реформ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Федорова.

Ексміністр наголосив, що не бачить можливості реалізувати свої плани на будь-якій іншій посаді.

«Я вдячний президенту за всі запропоновані варіанти. Але сьогодні в державі є лише три посади, які окрім військових на полі бою реально визначають хід війни, – президент України, міністр оборони та головнокомандувач Збройних сил України. Саме тому я не погоджуюся на жодну іншу посаду, окрім посади міністра оборони. Жодна з інших посад не має реальних повноважень, щоб побороти корупцію в закупівлях, завершити розпочату трансформацію армії, планувати й реалізовувати асиметричні дії та операції проти ворога, викорінити культуру брехні й безвідповідальності всередині системи та завершити інші речі, які наша команда вже розпочала в Міністерстві оборони», – йдеться в його заяві.

Напередодні президент Володимир Зеленський запропонував колишньому міністру оборони Михайлу Федорову обійняти посаду віцепрем'єр-міністра з військових інновацій. 

За даними Financial Times, Федоров відмовився від усіх пропозицій.

Варто зазначити, що 14 липня Верховна Рада відправила у відставку уряд, що автоматично припинило повноваження всіх міністрів, зокрема й міністра оборони Михайла Федорова. Наступного дня президент Володимир Зеленський повідомив, що не вноситиме його кандидатуру на повторне призначення та запропонував залишитися в команді в іншій ролі. Сам Федоров розповів, що відмовився від посади радника президента.

Після цього в Києві та низці інших міст розпочалися акції на підтримку Федорова. Протестувальники вимагали повернути його на посаду міністра оборони, а також виступали за кадрові зміни у військовому керівництві. Мітинги стартували 16 липня і тривають досі.

Наразі Україна не має призначеного Верховною Радою міністра оборони. 16 липня президент України Володимир Зеленський доручив Євгену Хмарі виконувати обовʼязки міністра оборони. Відповідне розпорядження Кабінету Міністрів набрало чинності 20 липня.

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Теги: міністр Міноборони кадрові зміни Володимир Зеленський Михайло Федоров

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