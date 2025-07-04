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Український бізнес знову подаватиме звітність: що зміниться з 5 липня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Український бізнес знову подаватиме звітність: що зміниться з 5 липня
Підприємства, які не мали змоги подавати звітність у період дії воєнного стану, можуть подати її до 5 жовтня 2025 року
фото з відкритих джерел

Звітність дасть змогу оцінити реальний стан підприємств та відстежувати ринок праці

Закон про відновлення статистичної звітності набирає чинності з 5 липня. Так, українські підприємства знову обовʼязково подаватимуть звітність. Про це повідомляє «Главком» з посиланням Держстат.

Зміни до пункту першого закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» були ухвалені Верховною Радою 18 червня та підписані президентом України 3 липня.

Як зазначається, рішення повертає до життя системний збір статистичних даних, без яких неможливо оцінити реальний стан підприємств, відслідковувати ринок праці, розуміти структурні зміни в економіці та суспільстві та ухвалювати ефективні рішення для відновлення та розвитку України.

Для респондентів, які не мали змоги подавати звітність у період дії воєнного стану, передбачено тримісячний перехідний період – до 5 жовтня 2025 року. У цей час можна без штрафів подати звітність за минулі періоди. Держстат пообіцяв найближчим часом оприлюднити оновлені інструкції та роз’яснення щодо звітності.

Нагадаємо, із січня по квітень 2025 року іноземці створили в Польщі 13,7 тисячі індивідуальних підприємців (ФОП або JDG – у Польщі). Серед них більшість – складають українці.

Як повідомлялося, акціонерне товариство «Укрпошта» 16 червня оголосило тендер на розробку брендбуку (набору правил та рекомендацій з візуального стилю компанії). Очікувана вартість послуги – 1,25 млн грн.

Нагадаємо, у першому кварталі 2025 року закупівельна агенція Міноборони ДОТ – Державний оператор тилу – оштрафувала окремих постачальників продуктів харчування для ЗСУ на суму понад 6 млн грн. Причина – виявлення фальсифікованої продукції, зокрема молочних виробів, які не відповідали державним стандартам.

До слова, лише близько 1% постачальників закупівельної агенції Міністерства оборони України Державного оператора тилу (ДОТ) потрапили під обмежувальні заходи через порушення контрактів.

Теги: Держстат бізнес

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