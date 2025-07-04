Український бізнес знову подаватиме звітність: що зміниться з 5 липня

Підприємства, які не мали змоги подавати звітність у період дії воєнного стану, можуть подати її до 5 жовтня 2025 року

Звітність дасть змогу оцінити реальний стан підприємств та відстежувати ринок праці

Закон про відновлення статистичної звітності набирає чинності з 5 липня. Так, українські підприємства знову обовʼязково подаватимуть звітність. Про це повідомляє «Главком» з посиланням Держстат.

Зміни до пункту першого закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» були ухвалені Верховною Радою 18 червня та підписані президентом України 3 липня.

Як зазначається, рішення повертає до життя системний збір статистичних даних, без яких неможливо оцінити реальний стан підприємств, відслідковувати ринок праці, розуміти структурні зміни в економіці та суспільстві та ухвалювати ефективні рішення для відновлення та розвитку України.

Для респондентів, які не мали змоги подавати звітність у період дії воєнного стану, передбачено тримісячний перехідний період – до 5 жовтня 2025 року. У цей час можна без штрафів подати звітність за минулі періоди. Держстат пообіцяв найближчим часом оприлюднити оновлені інструкції та роз’яснення щодо звітності.

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