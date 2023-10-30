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Франція затримала співвласника російського «Альфа-банку» Кузьмічова – ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Франція затримала співвласника російського «Альфа-банку» Кузьмічова – ЗМІ
Найбільший приватний банк у Росії «Альфа-банк» посідає четверте місце за розміром активів
фото з відкритих джерел

За даними видання, Кізьмічов був арештований в рамках розслідування кримінальної справи про відмивання грошей

Російського бізнесмена Олексія Кузьмичова арештувала французька поліція. Він є одним із засновників LetterOne Group і Alfa Group. Про це повідомляє Le Monde.

За даними видання, Кізьмічов був арештований в рамках розслідування кримінальної справи про відмивання грошей. У його будинках, у тому числі паризькій квартирі та на віллі в Сен-Тропі, було проведено обшуки.

Відомо, що в обшуках брали участь 60 осіб, включаючи співробітників поліції з Центрального управління боротьби з корупцією та фінансовими та податковими правопорушеннями (OCLCIFF).

Кузьмічов підозрюється у порушенні санкційного законодавства та податкових злочинах. За даними газети, під час обшуків правоохоронці знайшли «пачки грошей».

15 березня 2022 року Олексія Кузьмічова було внесено до санкційних списків Євросоюзу разом зі співзасновником «Альфа-груп» Германом Ханом. На той момент їм належало 21% та 16% у капіталі банку. Вони передали свої частки іншому бенефіціару – Андрію Косогову.

Найбільший приватний банк у Росії «Альфа-банк» посідає четверте місце за розміром активів. За підсумками 2021 року кількість приватних клієнтів зросла до 22 млн. Кількість корпоративних клієнтів перевищила 1 млн. У роздрібному сегменті банк посідає третє місце з часткою понад 5%.

Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, Кузьмічов, один із засновників інвестиційної компанії «Альфа-Груп», до вторгнення Росії в Україну мав статки в 5,4 мільярда доларів.

Вводячи санкції проти Кузьмічова, ЄС заявив, що має добре налагоджені зв'язки з президентом РФ Володимиром Путіним, стверджуючи, що він був пов'язаний зі старшою дочкою російського президента через благодійний проєкт, створений «Альфа-Банком».

Нагадаємо, Кабінет міністрів України прийняв рішення купити у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб акції АТ «Сенс банк», рішення про націоналізацію якого було прийнято Національним банком України напередодні, у повному обсязі за одну гривню.

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Теги: банк олігархи росіяни Франція

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