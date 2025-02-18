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Скільки коштує місяць життя у Німеччині: оновлені дані

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Скільки коштує місяць життя у Німеччині: оновлені дані
Німці відомі своєю заощадливістю, і ретельно підраховують витрати
фото із відкритих джерел

У середньому  36% бюджету німці витрачають на оплату житла 

За даними Федерального статистичного управління Німеччини (Destatis), середні витрати на особисте споживання для всіх типів сімей – пар з дітьми, без дітей, одиноких батьків і тих, хто живе на самоті – становлять 2846 євро на місяць. Про це пише Ausnews.

Цілком логічно, що люди, які живуть поодинці, витрачають менше, ніж сім'ї з дітьми. У середньому їх щомісячні витрати становлять 1833 євро. Водночас пари з одним чи кількома дітьми витрачають значно більше – близько 4 029 євро на місяць, що більш ніж удвічі перевищує витрати одиноких людей.

За даними Destatis, родини з п'яти і більше осіб витрачають у середньому 4632 євро на місяць. Для сімей із чотирьох осіб ця сума становить 4 322 євро, а для сімей із трьох осіб – 3 760 євро.

Пари без дітей у середньому витрачають 3372 євро на місяць, тоді як самотні батьки витрачають 2417 євро на особисті потреби. До речі, батьки-одиначки можуть отримувати додаткову неоподатковувану допомогу, яка може досягати 4 260 євро на рік.

На що німці витрачають найбільше?

Федеральне статистичне управління (Destatis) порахувало, що найбільша стаття витрат – це житло, комунальні послуги та утримання будинку. У середньому на це йде 36% бюджету, що становить трохи більше 1000 євро на місяць.

Другу за величиною категорію складають продукти харчування та напої, включаючи тютюнові вироби. На це йде близько 427 євро на місяць, або 15% від загального бюджету. Ще 12% витрат припадає на транспорт та мобільність – це приблизно 342 євро на місяць.

Близько 711,50 євро (25%) потрапляє до категорії «інші споживчі витрати», які Destatis не уточнює. На відпочинок, спорт та культуру йде 9% бюджету, а на одяг та взуття витрачається всього 4%, що становить приблизно 114 євро на місяць.

Нагадаємо, відколи Німеччина поновила контроль на власних кордонах півтора року тому, до країни не пропустили десятки тисяч іноземців. Кожен п'ятий із них – українець. Про це свідчить державна статистика

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Теги: Німеччина діти соціум продукти житло транспорт послуги харчування

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