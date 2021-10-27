Чи зростатимуть тарифи на доставку газу? «Нафтогаз» обіцяє допомогти операторам мереж

Раніше повідомлялося про імовірне зростання тарифів з 1 січня 2022 року

Голова правління компанії пообіцяв сприяти не зростанню тарифів

НАК «Нафтогаз України» готовий постачати регіональним операторам газових мереж паливо на таких умовах, які дозволять запобігти зростанню тарифів на доставку газу. Про це голова правління «Нафтогазу» Юрій Вітренко заявив під час Сьомого Українського газового форуму, який відбувається цими днями в Києві, повідомляє «Главком».

Вітренко сказав, що готовий постачати газ облгазам так, щоб тарифи не зростали.

Раніше глава Асоціації газового ринку України Денис Синектутов повідомив, що найближчим часом слід очікувати зміни тарифів на доставку газу у бік зростання.

«Якщо в тарифах на 2021 рік закладалася вартість такого газу на рівні 7 грн за куб, то зараз – за ринковою ціною. Ніхто не постачає операторам газ за пільговими цінами, принаймні поки таких договорів немає. Тому компанії розрахували тарифи, виходячи з ринкових цін (станом на сьогодні вони на рівні 34 грн. за кубометр газу)», – зазначив Синектутов.

Також повідомлялося, що тарифи на доставку газу населенню мають суттєво зрости з 1 січня.

Слід нагадати, що через намір газопостачальних компаній підняти тариф на розподіл газу почали відбуватися акції протесту. Так, у Житомирі протестували біля офісу акціонерного товариства «Житомиргаз». Компанія начебто має намір підняти тариф на розподіл газу в 2,5 раза.

Читайте також: