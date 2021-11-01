Постачальники газу підвищили тарифи на листопад

Місячні ціни, які компанії пропонують на листопад, досягають 40 гривень за кубометр

Газопостачальні компанії України оприлюднили місячні тарифи на газ для населення в листопаді. Однак більшість постачальників відмовилися від місячних планів, залишивши тільки річну пропозицію, яка діє з 1 травня 2021 року до 30 квітня 2022 року, свідчать дані на сайтах компаній. Про це пише «РБК-Україна».

Місячні ціни, які компанії пропонують на листопад, досягають 40 гривень за кубометр. «ТАС Енергія країни» пропонує газ по 38,35 гривень (у жовтні – 30,06 Гривень, у вересні 20,96 гривень за кубометр).

Крім того, компанія «Світлогаз» встановила на листопад тариф на рівні 38,10 гривень за кубометр, Gas Trading – 36,50 гривень, «Хмельницькенергозбут» – 35,50 гривень.

Деякі компанії продають газ на місяць значно дешевше. Зокрема, «Галнафтогаз» зберіг місячний тариф на листопад на рівні 7,99 гривень за кубометр.

Крім того, більшість постачальників відмовилися від місячних тарифів, залишивши тільки річну пропозицію. Зокрема, це стосується компаній під брендом «Твій Газзбут», на які припадає значна частина ринку. Не пропонує місячний тариф і «Нафтогаз України».

Річні тарифні плани не змінилися і залишаються значно вигіднішими. Базові річні фіксовані ціни, як і раніше, коливатимуться від 7,80 до 13,50 гривень за кубометр. Більшість компаній встановили річні ціни до 9 гривень за кубометр. Кілька компаній пропонує річний тариф нижче 8 гривень, зокрема, ГК «Нафтогаз України» - 7,96 гривень за кубометр.

Процедура зміни постачальника газу максимально спрощена, і сотні тисяч побутових споживачів вже зробили це.

Нагадаємо, уряд розпочав процес реструктуризації заборгованості підприємств теплопостачання.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів заборонив відключати подачу тепла до кінця нинішнього опалювального сезону.Сьогодні на засідання уряду йшлося, що в Україні є достатній запас для стабільного проходження зими.

«Ще одне важливе питання – до кінця опалювального сезону заборонено відключати подачу газу теплопостачальним компаніям, школам, лікарням та іншим об'єктам соціальної інфраструктури. Це означає, що в опалювальний сезон вся країна буде з теплом», – зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Нагадаємо, з 23 жовтня у Києві розпочали підключення житлових будинків до тепла. Вже увімкнули опалення майже в 6 тисячах житлових будинків, що обслуговуються комунальними керуючими компаніями. Це – 70%. Також до тепла підключені понад 700 будинків ОСББ, ЖБК, відомчих, інвестиційних та інших.

Повідомлялося, що тарифи на тепло КП «Київтеплоенерго» для населення підвищуватися не будуть. Київська міська рада прийняла рішення про збільшення розміру статутного капіталу комунального підприємства «Київтеплоенерго» на 2 млрд грн.

Тим часом в Україні бюджетні установи ризикують залишитися без опалення.

Водночас, субсидію можуть оформити навіть боржники. Мінсоцполітики оприлюднило роз'яснення, як це зробити.