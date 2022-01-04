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    Економіка та фінанси

    Нафта дешевшає перед засіданням ОПЕК+

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    Вартість бареля березневої нафти Brent станом на ранок становила $78,82 - Нафта дешевшає перед засіданням ОПЕК+
    Вартість бареля березневої нафти Brent станом на ранок становила $78,82
    фото: Shutterstock

    Представники країн-учасниць групи ОПЕК+ мають зустрітися 4 січня

    Ціни на нафту знижуються у вівторок, 4 січня, перед засіданням ОПЕК+, на якому буде вирішено, чи змінювати план з нарощування нафтовидобутку на 400 тис. барелів за добу у лютому. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

    Вартість бареля березневої нафти Brent станом на ранок становила $78,82 (-0,2%). Барель лютневої нафти WTI торгувався по $75,89 (-0,25%). Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $78,98 і $76,08 відповідно.

    Представники країн-учасниць групи ОПЕК+ мають зустрітися 4 січня. Спільний міністерський комітет з моніторингу (JMMC) збереться о 14:00 за Києвом, а потім о 15:00 у режимі відеоконференцзв'язку відбудеться міністерська нарада.

    Три джерела в ОПЕК+ повідомили агентству Reuters, що група, ймовірно, дотримуватиметься свого плану зі збільшення видобутку на 400 тис. барелів за добу у лютому, як вона робила щомісяця з серпня.

    Напередодні міністри ОПЕК на позачерговому засіданні обрали нового генерального секретаря організації – з 1 серпня 2022 року строком на три роки обрано Хайтама Аль-Гайса (Haitham Al-Qais) з Кувейту.

    Аль-Гайс замінить нігерійця Мухаммеда Баркіндо, який був генсеком ОПЕК два терміни (по три роки) поспіль з травня 2016 року.

    Організація країн-експортерів нафти – це міжурядове об’єднання нафтовидобувних держав, кінцева мета якого полягає в стабілізації цін на нафту.

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    Теги: нафта нафтопродукти ОПЕК ціни аукціон
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    Нафта дешевшає перед засіданням ОПЕК+