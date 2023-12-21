Депутат пояснив, що заважає європейським компаніям продавати електроенергію Україні

Нардеп додав, що Україна має змогу покривати близько 15% свого споживання за рахунок імпортної електроенергії

Внаслідок регуляторних обмежень Україна не може купляти у Європи електрику у години дефіциту, – Кучеренко

Через діючі на українському енергоринку цінові обмеження (прайс-кепи – ред.) в Україні немає комперційного імпорту у години дефіциту. Про це заявив перший заступник голови енергетичного комітету Верховної Ради Олексій Кучеренко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Він розповів, що нещодавно в енергосистемі знову виникла ситуація, коли для покриття споживання електроенергії Україна була вимушена звернутись до сусідніх країн по аварійну допомогу.

«Це небезпечний симптом. Чому він? Тому що аварійна допомога – це вже надзвичайна ситуація», – наголосив Кучеренко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нардеп додав, що Україна має змогу покривати близько 15% свого споживання за рахунок імпортної електроенергії. Але імпорт в країну не заходить і ми вимушені користуватися аварійною допомогою, яка у декілька разів дорожче за імпорт.

«Це пов'язано з тим, що ці прайс-кепи так звані, цей максимальний рівень ціни, який встановила Нацкомісія, він не задовольняється сьогодні, тому що ніхто не буде торгувати електроенергією», – наголосив Кучеренко. Відповідно комерційний сектор не збирається працювати у збиток і у нього імпорту немає, пояснив нардеп.

«Не дуже хочуть європейські компанії заходити з продажами електроенергії, тому що їх і прайс-кепи не задовольняють, і сама система ось цих щоденних аукціонів», – додав Кучеренко.

Він пояснив, що у Європі звикли до місячних аукціонів, а не щоденних, як в Україні та вони для них не підходять.

Раніше голова «Укренерго» Володимир Кудрицький заявляв, що Україна обмежена у можливості імпортувати електроенергію для покриття дефіцитів в енергосистемі, бо вартість електрики в країні формується не так як в Європі.