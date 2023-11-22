Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Посилення фінмоніторингу. Українські банки розповіли, що змінилося цієї осені

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Посилення фінмоніторингу. Українські банки розповіли, що змінилося цієї осені
Нацбанк запровадив нові вимоги здійснення банками фінансового моніторингу
фото з відкритих джерел

Фінустанови назвали критерії, якими користується в рамках аналізу ризикованість клієнтів

На початку осені Національний банк України ввів нові вимоги здійснення банками фінансового моніторингу. Фінансові установи тепер зобов’язані реагувати на випадки перевищення максимальної суми фінансових операцій, яка заявлена клієнтом, пише «Главком».

За словами правозахисників, у кожного банку є своя максимальна сума за рахунками, які може заявити клієнт й внести до своєї анкети. В той самий час це не стосується клієнтів-фізичних осіб, котрі проводять звичайні фінансові операції.

Банки України тривалий час відслідковують рух коштів своїх клієнтів, відповідно до закону про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Якщо обороти за картками дуже великі, наприклад, перевищують 400 тис. грн на місяць, особу можуть попросити надати документи, що підтверджують походження коштів.

У жовтні президент підписав ухвалений парламентом законопроєкт №9269-д щодо посилення фінансового моніторингу. Тепер звільнені з посад топчиновники матимуть фактично довічний статус РЕРів (PEP – politically exposed persons,  «політично значущі особи») замість трьох років, як було раніше.

До цієї категорії осіб відносяться політики та чиновники вищої категорії, на яких розповсюджується посилений фінансовий моніторинг. Критерії їх визначення прописані у законі №361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Кількість колишніх та чинних РЕР – 10-15 тис. осіб.

Українські банки відповіли на запити «Главкому» щодо критеріїв, якими користується, аналізуючи ризикованість клієнтів. Редакцію також цікавило питання: що має статися, аби банк без попередження і односторонньо розірвав із приватною чи юридичною особою, які користуються банківськими послугами, їхнє обслуговування?

Із державних відреагували «Ощадбанк» і «Укрексімбанк». Перший відповів, що неухильно дотримується всіх інструкцій Нацбанку та згаданого на початку тексту закону щодо протидії легалізації доходів. Директор департаменту фінансового моніторингу та валютного нагляду «Укрексімбанку» Дмитро Вострецов зокрема зазначив: фінустанова під час оцінки ризиків у роботі з клієнтами оперує реєстрами, які адмініструють державні органи або органи місцевого самоврядування.

Крім цього, «Укрексімбанк» має право в односторонньому порядку розірвати відносини з клієнтом за певних умов:

  • неможливість здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта, а також встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників або в банку виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені;
  • встановлення клієнту неприйнятно високого ризику або ненадання клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки клієнта документів чи відомостей;
  • подання клієнтом чи його представником банку недостовірної інформації або подання інформації з метою введення в оману, або якщо банк або інша фінансова установа, з якою встановлені кореспондентські відносини, є банком-оболонкою та/або підтримує кореспондентські відносини з банком-оболонкою (банк-оболонка –  фінансова установа-нерезидент, що не має постійного місцезнаходження та не провадить діяльність за місцем своєї реєстрації);
  • якщо здійснення ідентифікації особи, від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція, та встановлення її кінцевого бенефіціарного власника або вигодоодержувача (вигодонабувача) за фінансовою операцією є неможливим.

В OTP Bank відповіли, що банк аналізує фінансові операції, проведені за рахунками клієнтів. Ці ж операції повинні відповідати фінансовому стану та соціальному статусу фізичних осіб. Що стосується аналізу юридичних осіб, то їхні операції мають відповідати заявленим видам діяльності.

Окремо в банку повідомили, що можуть відмовити клієнту в обслуговуванні на підставі закону про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Це може статися за умови, якщо клієнт не надав договори, не розкрив зміст розрахунків, не надав додаткових документів до них (акти\специфікації\рахунки\ТТН\накладні) або проводить фінансові операції зі сумнівними контрагентами, що мають ознаки компаній-оболонок.

Читайте також:

Теги: Національний банк документи банк українці Ощадбанк Укрексімбанк

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Час дурнів, глупаків і героїв…
Корабель дурнів чи мудрий народ Полеміка
24 жовтня, 21:00
Укренерго попередило українців про небезпечну схему шахраїв
Укренерго попередило українців про небезпечну схему шахраїв
10 листопада, 09:44
Багато змін щодо українців запровадять вже наступного року
Чотири країни ЄС скоротять допомогу українським біженцям
16 листопада, 08:29
Генерал закликав українців не допомагати російській пропаганді
Залужного в президенти? Генерал Марченко розтлумачив свою заяву в інтерв'ю
22 листопада, 09:37
Сектор Гази після атак Ізраїлю
Перша група українців отримала дозвіл на евакуацію з Сектора Гази
7 листопада, 11:01
Медичний висновок про тимчасову непрацездатність у разі вагітності пацієнтки можуть отримати без особистого огляду
Як українкам за кордоном оформити лікарняний для декрету: пояснення МОЗ
15 листопада, 05:31
Пілоти проходять навчання у США та Європі як з льотної експлуатації, так і з технічного обслуговування
Пентагон: українські пілоти вже тренуються на F-16 у США
17 листопада, 13:31
Є два основних напрямки, де прикордонники фіксують спроби незаконно перетнути кордон
Держприкордонслужба розповіла, скільки хабарів пропонували чоловіки, щоб виїхати за кордон
19 листопада, 23:18
Шольц під час зустрічі з Путіним
Шольц заявив, що готовий до нових переговорів із Путіним
18 листопада, 17:50

Економіка

В Україні – дефіцит деревини – ЗМІ
В Україні – дефіцит деревини – ЗМІ
Ексміністр економіки розповів, що має стати новим локомотивом України
Ексміністр економіки розповів, що має стати новим локомотивом України
Деякі чиновники отримають підвищення зарплати
Деякі чиновники отримають підвищення зарплати
Посилення фінмоніторингу. Українські банки розповіли, що змінилося цієї осені
Посилення фінмоніторингу. Українські банки розповіли, що змінилося цієї осені
Банк Ахметова без пояснень відмовився обслуговувати топчиновника часів Януковича
Банк Ахметова без пояснень відмовився обслуговувати топчиновника часів Януковича
«Скіфське золото» повертається в Україну
«Скіфське золото» повертається в Україну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
Син засновника ХАМАС виступив в ООН на показі документального фільму про Ізраїль
36K
В одній з країн ЄС українським біженцям доведеться зустрічати Різдво у холодних наметах
31K
Порошенко везе на Схід рекордну партію техніки (фото)
16K
Аналітики пояснили, чому Україна досі не використала у бою надіслані союзниками танки Abrams
11K
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
7272
Інститут демографії повідомив, скільки українців перебуває за кордоном

Новини

В Україні потеплішає: прогноз погоди на 24 листопада
Сьогодні, 06:31
24 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Коломойський звернувся до генпрокурора з відкритим листом
Вчора, 16:00
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
Вчора, 13:54
На одному з напрямків ворог посилив атаки – Генштаб
Вчора, 07:11
Вітер та мокрий сніг: прогноз погоди на 23 листопада
Вчора, 05:50

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua