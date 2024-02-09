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Експерт попереджає про загрозу підвищення цін на цемент

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Експерт попереджає про загрозу підвищення цін на цемент
Через воєнні дії та відповідно високі ризики ведення бізнесу в Україні, загалом ціни на всі активи в нашій країні суттєво знизилися
фото з відкритих джерел

В Україні фіксується посилення контролю над будівельним ринком України іноземцямними гравцями

Керівник інвестиційної компанії William Invest Expert Віктор Медвідь пояснив парадокс: економічна ситуація в Україні у звʼязку з війною суттєво погіршилася, а от ціни на будівельні матеріали тільки продовжують збільшуватися. Медвідь вважає: стабілізації очікувати не варто, оскільки існує загроза захоплення ринку міжнародними компаніями й підвищення вартості на позиції, необхідні для відбудови нашої держави.

Інвестбанкір пояснив, чому наразі іноземцям вигідно купувати активи в Україні й чим це нам загрожує. За його словами, через воєнні дії та відповідно високі ризики ведення бізнесу в Україні, загалом ціни на всі активи в нашій країні суттєво знизилися. Це дозволило міжнародним компаніями на вигідних умовах купувати тут підприємства, зокрема з виробництва цементу, необхідного та важливого для відбудови нашої країни. Однак, унаслідок цього українському будівельному ринку загрожує монополізація, яка може призвести до ще збільшення вартості на відповідну продукцію.

«На даний момент є високий ризик щодо контролю над внутрішнім ринком виробництва цементу, як основного матеріалу, зовнішніми транснаціональними компаніями, і вони ведуть концентрацію», – пояснив Віктор Медвідь.

Врегулювати відповідне питання може відповідальний за це Антимонопольний комітет України. Однак, яка каже керівник інвестиційної компанії William Invest Expert, наразі є низка питань щодо роботи АМКУ. «На даний час проблема найбільша – непрозорість роботи Антимонопольного комітету, досить тривалі терміни проведення монопольних розслідувань. Так, дуже багато разів АМКУ заходив на перевірку цементних виробників і в минулі роки, але нормальних якихось, прозорих даних опубліковано не було», – вважає він.

Варто зауважити, що 16 січня Антимонопольний комітет України відреагував на загрозу захоплення будівельного ринку нашої країни, заявивши про початок розслідування щодо узгодженої дії між компаніями Dyckerhoff та CRH.

У Комітеті підтвердили, що ірландський виробник CRH, купивши ще два заводи Dyckerhoff в Україні, отримає найбільшу частку на ринку виробництва та розподілу цементу, завдяки чому матиме можливість його фактично монополізувати. Це загрожує ростом цін на будівельні матеріали, унаслідок чого збільшуватиметься й вартість житла.

Теги: підвищення цін будівництво Антимонопольний комітет

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