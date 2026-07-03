Федерація роботодавців транспорту назвала наслідки зростання вантажних тарифів на залізниці

Економічний ефект від підвищення тарифів також може виявитися негативним, зазначає Климпуш

Через нові тарифи «Укрзалізниці» мільйони тонн вантажів можуть перейти на автошляхи – Федерація

Заплановане підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» на 30% може призвести не лише до втрати частини вантажної бази перевізника, а й до прискореного руйнування автомобільних доріг, які вже критично недофінансовані. Про це заявив голова Федерації роботодавців транспорту України, перший міністр транспорту України Орест Климпуш.

За його словами, підвищення тарифів зробить залізничні перевезення менш конкурентними, через що значна частина вантажів перейде на автомобільний транспорт. «Україна ризикує одночасно втратити і вантажну базу «Укрзалізниці», і власну дорожню мережу», – каже він.

Климпуш зазначив, що дорожня галузь уже перебуває у критичному стані. За оцінками Державного агентства відновлення, для належного утримання та ремонту доріг у 2026 році необхідно щонайменше 51 млрд грн, тоді як фактично передбачено лише близько 4,6 млрд грн. Навіть із додатковими 3 млрд грн із резервного фонду потреба залишається профінансованою менш ніж на 10%.

При цьому майже 38% українських мостів перебувають в обмежено працездатному або аварійному стані, а дорожні служби цього року змогли виконувати лише ямковий ремонт.

Водночас підвищення тарифів може прискорити відтік вантажів із залізниці – за експертними оцінками, «Укрзалізниця» ризикує втратити ще близько 27 млн тонн вантажів на рік, які переважно перейдуть на автомобільні дороги.

«Кожна вантажівка, яка переходить із залізниці на автошляхи, багаторазово прискорює руйнування дорожнього покриття, особливо в умовах перевантаження осей», – зазначив він.

За словами Климпуша, економічний ефект від підвищення тарифів також може виявитися негативним – адже через скорочення перевезень «Укрзалізниця» отримає значно менше додаткових доходів, ніж очікує. Тоді як українська економіка ризикує втратити близько 100 млрд грн ВВП, а державний бюджет – 36 млрд грн податкових надходжень.

Головною причиною фінансових проблем перевізника є не вантажний сегмент, який у попередні роки залишався прибутковим, а хронічні збитки пасажирських перевезень, зауважив експерт. І підкреслив, що замість різкого підвищення тарифів необхідно профінансувати соціально важливі пасажирські перевезення з державного бюджету, оптимізувати витрати самої Укрзалізниці та посилити ваговий контроль на дорогах.

«Підвищення тарифів понад рівень інфляції в умовах війни не врятує залізницю, але може завдати удару по дорогах, промисловості та економіці країни», – підсумував він.