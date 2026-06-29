Підвищення тарифів «Укрзалізниці» це подвійний удар по аграріях – директор логістичної компанії  

Через підвищення тарифів «Укрзалізниці» аграрії отримають подвійне зростання логістичних витрат – експерт

Плани «Укрзалізниці» підвищити вантажні тарифи на 30% суттєво збільшать собівартість аграрної продукції, причому одразу на двох етапах виробничого циклу – під час закупівлі ресурсів для посівної, і під час експорту врожаю. Про це заявив власник і директор логістичної компанії TEUS Дмитро Казанін, коментуючи оприлюднений Міністерством розвитку громад та територій проєкт перегляду залізничних тарифів.

За словами експерта, головна проблема не стільки в самому підвищенні тарифів, скільки в тому, що воно накладається на вже суттєво зрослу собівартість аграрного виробництва. За останні роки аграрний сектор уже зіткнувся зі зростанням вартості добрив, пального, кредитування, страхування, нестачею персоналу, воєнними ризиками та необхідністю перебудовувати логістику.

Казанін зазначає, що нинішня тарифна ініціатива створює для аграріїв ефект подвійного навантаження: значна частина добрив потрапляє в Україну через морські порти та доставляється залізницею до господарств, а після збору врожаю виробники знову користуються залізницею для транспортування зерна до портів або прикордонних переходів. Таким чином транспортна складова зростає і під час закупівлі ресурсів, і під час реалізації готової продукції.

Експерт зауважив, що «Укрзалізниця» працює в умовах війни та стикається з об'єктивним зростанням витрат на електроенергію, паливо, ремонт інфраструктури й забезпечення безперебійної роботи. Але, на його думку, перегляд тарифів має супроводжуватися підвищення ефективності роботи перевізника, а не просто зміною цінника на послуги.

«Якщо тарифна політика супроводжується підвищенням швидкості перевезень, скороченням простоїв, покращенням обороту вагонів, розвитком інфраструктури та збільшенням пропускної спроможності напрямків до портів, то бізнес готовий адаптуватися до нових умов. Якщо ж зростатиме лише вартість перевезення без покращення ефективності системи, додаткове навантаження на економіку експорту лише посилюватиметься», – зазначив експерт.

Як відомо, згідно з опитуванням на сайті Agronews, 80% аграріїв переконані, що за нові тарифи «Укрзалізниці» фермери заплатять двічі: зерно купуватимуть дешевше, а добрива та пальне подорожчають.

Раніше українські промислові, транспортні та галузеві асоціації звернулися до прем’єр-міністерки Юлії Свириденко та керівника Офісу президента Кирила Буданова із закликом не допустити необґрунтованого зростання вантажних тарифів «Укрзалізниці» у 2026 році: вони повідомили, що підвищення на 30% призведе до втрати 96 млрд грн ВВП на рік, скорочення вантажної бази Укрзалізниці на 27 млн тонн, втрати $2,4 млрд експортної виручки та 36 млрд грн бюджетних надходжень.