Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Підвищення тарифів «Укрзалізниці» це подвійний удар по аграріях – директор логістичної компанії  

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Підвищення тарифів «Укрзалізниці» це подвійний удар по аграріях – директор логістичної компанії  
Перегляд вантажних тарифів має супроводжуватися підвищення ефективності роботи перевізника, а не просто зміною цінника на послуги, вважає Казанін
фото: uz.gov.ua

Через підвищення тарифів «Укрзалізниці» аграрії отримають подвійне зростання логістичних витрат – експерт

Плани «Укрзалізниці» підвищити вантажні тарифи на 30% суттєво збільшать собівартість аграрної продукції, причому одразу на двох етапах виробничого циклу – під час закупівлі ресурсів для посівної, і під час експорту врожаю. Про це заявив власник і директор логістичної компанії TEUS Дмитро Казанін, коментуючи оприлюднений Міністерством розвитку громад та територій проєкт перегляду залізничних тарифів. 

За словами експерта, головна проблема не стільки в самому підвищенні тарифів, скільки в тому, що воно накладається на вже суттєво зрослу собівартість аграрного виробництва. За останні роки аграрний сектор уже зіткнувся зі зростанням вартості добрив, пального, кредитування, страхування, нестачею персоналу, воєнними ризиками та необхідністю перебудовувати логістику.

Казанін зазначає, що нинішня тарифна ініціатива створює для аграріїв ефект подвійного навантаження: значна частина добрив потрапляє в Україну через морські порти та доставляється залізницею до господарств, а після збору врожаю виробники знову користуються залізницею для транспортування зерна до портів або прикордонних переходів. Таким чином транспортна складова зростає і під час закупівлі ресурсів, і під час реалізації готової продукції.

Експерт зауважив, що «Укрзалізниця» працює в умовах війни та стикається з об'єктивним зростанням витрат на електроенергію, паливо, ремонт інфраструктури й забезпечення безперебійної роботи. Але, на його думку, перегляд тарифів має супроводжуватися підвищення ефективності роботи перевізника, а не просто зміною цінника на послуги.

«Якщо тарифна політика супроводжується підвищенням швидкості перевезень, скороченням простоїв, покращенням обороту вагонів, розвитком інфраструктури та збільшенням пропускної спроможності напрямків до портів, то бізнес готовий адаптуватися до нових умов. Якщо ж зростатиме лише вартість перевезення без покращення ефективності системи, додаткове навантаження на економіку експорту лише посилюватиметься», – зазначив експерт.

Як відомо, згідно з опитуванням на сайті Agronews, 80% аграріїв переконані, що за нові тарифи «Укрзалізниці» фермери заплатять двічі: зерно купуватимуть дешевше, а добрива та пальне подорожчають.

Раніше українські промислові, транспортні та галузеві асоціації звернулися до прем’єр-міністерки Юлії Свириденко та керівника Офісу президента Кирила Буданова із закликом не допустити необґрунтованого зростання вантажних тарифів «Укрзалізниці» у 2026 році: вони повідомили, що підвищення на 30% призведе до втрати 96 млрд грн ВВП на рік, скорочення вантажної бази Укрзалізниці на 27 млн тонн, втрати $2,4 млрд експортної виручки та 36 млрд грн бюджетних надходжень.

Читайте також:

Теги: тарифи Укрзалізниця бізнес перевезення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вартість різнокольорових яєць в інтернет-магазинах сягає 250 гривень за десяток
Черкащанка розводить курей, що несуть зелені і блакитні яйця
20 червня, 16:15
Дрони змінюють правила безпеки для цивільних об'єктів
Світовий бізнес почав вкладати мільярди в захист від дронів
18 червня, 19:21
Додатковий поїзд 743/744 призначено на 23 та 24 червня
Призначено додатковий потяг з Києва до Львова
17 червня, 21:41
Підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» на 45% вдарить по експорту та промисловості, – експерт
Підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» на 45% вдарить по експорту та промисловості, – експерт
10 червня, 13:18
Для військових й їхніх родин доступні квитки зі спецрезерву
Як упіймати квиток на потяг у розпал сезону? Поради від «Укрзалізниці»
10 червня, 10:39
Як подолати кадровий дефіцит? «Метінвесті» поділився досвідом
Як подолати кадровий дефіцит? «Метінвесті» поділився досвідом
8 червня, 13:51
Знищений внаслідок масованої атаки на Київ у ніч проти 24 травня ТРЦ «Квадрат» на Лук'янівці
Столична влада знайшла нові місця для підприємців зі знищеного «Квадрату»
3 червня, 15:01
Обсяги імпорту зросли з 414,9 тис. МВт·год у листопаді 2025 року до рекордних 1,266 млн МВт·год у лютому 2026 року
Зміна прайс-кепів допомогла збільшити імпорт електроенергії взимку – дані НКРЕКП
2 червня, 18:41
Володимир Бірюков пригрозив депортацією критикам свого ресторану
Скандал із рестораном «Татарка» в Одесі: власник пригрозив депортацією кримськотатарському народу
2 червня, 13:14

Економіка

Підвищення тарифів «Укрзалізниці» це подвійний удар по аграріях – директор логістичної компанії  
Підвищення тарифів «Укрзалізниці» це подвійний удар по аграріях – директор логістичної компанії  
Без перегляду прайс-кепів газова генерація не могла працювати на ринкових умовах – нардеп
Без перегляду прайс-кепів газова генерація не могла працювати на ринкових умовах – нардеп
Конференція з відбудови у Гданську. Міністр економіки повідомив про найбільшу угоду у приватному секторі
Конференція з відбудови у Гданську. Міністр економіки повідомив про найбільшу угоду у приватному секторі
40 млрд винні «Укренерго», ще 20 млрд винне «Укренерго». Експертка описала боргову проблему балансуючого ринку
40 млрд винні «Укренерго», ще 20 млрд винне «Укренерго». Експертка описала боргову проблему балансуючого ринку
Експерт пояснив наслідки адміністративного регулювання цін на електроенергію
Експерт пояснив наслідки адміністративного регулювання цін на електроенергію
«Метінвест» залучив понад 1 млрд грн європейських інвестицій на будівництво сонячних електростанцій
«Метінвест» залучив понад 1 млрд грн європейських інвестицій на будівництво сонячних електростанцій

Новини

В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні спекотно: погода на 28 червня 2026
Вчора, 05:59
Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
22 червня, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua