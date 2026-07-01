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ЄС ввів мито на дешеві посилки з Китаю

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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ЄС ввів мито на дешеві посилки з Китаю
Нові правила передбачають запровадження збору в розмірі три євро за кожну категорію товарів у посилці
фото з відкритих джерел

Євросоюз намагається обмежити недобросовісну конкуренцію з боку великих онлайн-ритейлерів

У Європейському Союзі з 1 липня починає діяти новий збір у розмірі три євро на дешеві онлайн-замовлення з Shein, Temu, AliExpress та інших платформ третіх країн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

З 2008 року посилки вартістю до €150 могли безмитно потрапляти на територію ЄС. Однак за останні кілька років кількість таких відправлень стрімко збільшилася: якщо у 2022 році їх було близько 1,4 млрд, то у 2025 році цей показник зріс до 5,8 млрд.

У Єврокомісії зазначають, що в багатьох випадках у таких посилках занижується задекларована вартість або надається неповна інформація щодо безпечності товарів. Крім того, прямі поставки з Китаю давали змогу онлайн-платформам уникати сплати імпортних мит, що, на думку європейських регуляторів, ставило їх у вигідніше становище порівняно з продавцями з ЄС.

Нові правила передбачають запровадження збору в розмірі три євро за кожну категорію товарів у посилці. Якщо відправлення міститиме три різні категорії продукції, сума збору становитиме дев’ять євро. Водночас за кілька однакових товарів, що належать до однієї категорії, стягуватиметься лише фіксований платіж у три євро.

Запроваджений збір матиме тимчасовий характер. Із 1 липня 2028 року його планують замінити постійною системою категорійних мит.

Також онлайн-платформи набудуть статусу «імпортерів за замовчуванням». Це означає, що саме вони відповідатимуть за відповідність товарів вимогам ЄС і нестимуть відповідальність, зокрема у вигляді штрафів, у разі порушення встановлених правил.

Експерти прогнозують, що після введення нового збору обсяги авіаперевезень товарів електронної комерції до країн ЄС можуть скоротитися на 10-35% уже впродовж перших тижнів після набуття ним чинності.

Нагадаємо, уряд Франції 30 червня схвалив оновлену версію законопроєкту, який має обмежити діяльність платформ ультрашвидкої моди, зокрема Shein, Temu та AliExpress.

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Теги: податки Китай магазин Європейський Союз

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