Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Фінансові проблеми «Укрзалізниці» потребують комплексного рішення, а не просто підвищення тарифів – експерт

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Фінансові проблеми «Укрзалізниці» потребують комплексного рішення, а не просто підвищення тарифів – експерт
Костерний порекомендував «Укрзалізниці» звернути увагу на приклади міжнародної практики
фото: delo.ua

Костерний: тарифна політика повинна враховувати не лише фінансовий стан перевізника, а й вплив на економіку загалом

Підвищення вантажних тарифів має враховувати реальні потреби «Укрзалізниці», однак не може залишатися єдиним інструментом фінансового оздоровлення компанії. Для збереження конкурентоспроможності українського бізнесу потрібна збалансована модель фінансування залізничної інфраструктури за участю держави, міжнародних партнерів і самого перевізника. Таку думку висловив заступник директора з правових питань транспортно-експедиторської компанії «Вертикаль» Дмитро Костерний.

За словами експерта, «Укрзалізниця» дійсно працює в надзвичайно складних умовах війни та виконує функції критичної інфраструктури. Але тарифна політика повинна враховувати не лише фінансовий стан перевізника, а й вплив на економіку загалом.

На його думку, підвищення тарифів не створює нової доданої вартості, а лише перерозподіляє фінансове навантаження від виробників до перевізника, що може негативно позначитися на конкурентоспроможності українських експортерів.

Експерт зазначив, що аналогічні застереження вже висловили великі українські компанії, зокрема «Нібулон», Kernel та Vitagro, які попереджають про можливий вплив зростання транспортних витрат на логістику та експорт.

Костерний порекомендував «Укрзалізниці» звернути увагу на приклади міжнародної практики, які свідчать про інший підхід до підтримки державних залізниць. Зокрема, Німеччина фінансує модернізацію залізничної інфраструктури за рахунок державних інвестицій, Франція взяла на себе значну частину боргів державного перевізника SNCF, а Італія поєднує державне фінансування із залученням коштів Європейського Союзу.

На його думку, у більшості європейських країн залізнична інфраструктура розглядається як стратегічний державний актив, розвиток якого фінансується не лише за рахунок вантажовласників.

Раніше українські промислові, транспортні та галузеві асоціації звернулися до прем’єр-міністерки Юлії Свириденко та керівника Офісу президента Кирила Буданова із закликом не допустити необґрунтованого зростання вантажних тарифів «Укрзалізниці» у 2026 році: вони повідомили, що підвищення на 30% призведе до до втрати 96 млрд грн ВВП на рік, скорочення вантажної бази Укрзалізниці на 27 млн тонн, втрати $2,4 млрд експортної виручки та 36 млрд грн бюджетних надходжень.

У свою чергу великі аграрні підприємства також закликали уряд утриматися від підвищення вантажних тарифів, адже це призведе до переходу на автотранспорт. Це, в свою чергу, зменшить вантажну базу «Укрзалізниці», та прискорить руйнування українських доріг.

Читайте також:

Теги: експорт Укрзалізниця фінансування залізниця тарифи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Атака на Одесу і Кривий Ріг, фінансування від Світового банку. Головне за 23 червня 2026
Атака на Одесу і Кривий Ріг, фінансування від Світового банку. Головне за 23 червня 2026
23 червня, 21:18
Для інших категорій пільговиків право на безкоштовний проїзд зберігається
Частина киян втратить право на безкоштовний проїзд у липні: кого торкнуться зміни
23 червня, 17:08
Затягування з вирішенням боргових питань створює додатковий тиск на енергоринок, наголошує Конеченков
Державні боржники залишаються головною проблемою балансуючого ринку електроенергії – УВЕА
20 червня, 16:08
Мешканці повідомили про пожежу та серію вибухів після удару безпілотників
Дрони атакували залізничний міст через Північно-Кримський канал
18 червня, 02:10
Росіяни атакували територію вокзалу у Сумах
Російський дрон атакував вокзал у Сумах (фото, відео)
10 червня, 18:27
Зараз жителі Бородянки платять за тарифами, встановленими у 2021 році
У Бородянці з 1 липня зростуть тарифи на воду: скільки доведеться платити
10 червня, 14:47
У квітні падіння нафтовидобутку в Росії стало найбільшим за шість років
Росія скоротить нафтовий експорт через паливний дефіцит – Reuters
8 червня, 22:40
Влада очікує за підсумками року близько 300 млрд рублів
Путін вичавив 220 млрд рублів із бізнесу на продовження війни
2 червня, 04:00
Значна частина витрат, закладених у новий тариф на передачу електроенергії, базується на завищених прогнозах, зазначають в «Укрметалургпромі»
Тарифи на передачу та диспетчеризацію електроенергії зростуть? «Укрметалургпром» звернувся до НКРЕКП
1 червня, 15:30

Економіка

Фінансові проблеми «Укрзалізниці» потребують комплексного рішення, а не просто підвищення тарифів – експерт
Фінансові проблеми «Укрзалізниці» потребують комплексного рішення, а не просто підвищення тарифів – експерт
Будівництво газової генерації в Україні. ДТЕК підписав меморандум зі світовим лідером в енергетичних технологіях
Будівництво газової генерації в Україні. ДТЕК підписав меморандум зі світовим лідером в енергетичних технологіях
Українська економіка повернулася до зростання: ВВП плюс 0,9% у травні
Українська економіка повернулася до зростання: ВВП плюс 0,9% у травні
Відбудова України обійдеться у $580 млрд – президент Світового банку
Відбудова України обійдеться у $580 млрд – президент Світового банку
Україна отримала перші кошти партнерів на відновлення транспорту
Україна отримала перші кошти партнерів на відновлення транспорту
Щонайменше 26% ВВП – на оборону. Зеленський підписав указ
Щонайменше 26% ВВП – на оборону. Зеленський підписав указ

Новини

Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
22 червня, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
22 червня, 12:00
В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
22 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua