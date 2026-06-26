Фінансові проблеми «Укрзалізниці» потребують комплексного рішення, а не просто підвищення тарифів – експерт

Костерний: тарифна політика повинна враховувати не лише фінансовий стан перевізника, а й вплив на економіку загалом

Підвищення вантажних тарифів має враховувати реальні потреби «Укрзалізниці», однак не може залишатися єдиним інструментом фінансового оздоровлення компанії. Для збереження конкурентоспроможності українського бізнесу потрібна збалансована модель фінансування залізничної інфраструктури за участю держави, міжнародних партнерів і самого перевізника. Таку думку висловив заступник директора з правових питань транспортно-експедиторської компанії «Вертикаль» Дмитро Костерний.

За словами експерта, «Укрзалізниця» дійсно працює в надзвичайно складних умовах війни та виконує функції критичної інфраструктури. Але тарифна політика повинна враховувати не лише фінансовий стан перевізника, а й вплив на економіку загалом.

На його думку, підвищення тарифів не створює нової доданої вартості, а лише перерозподіляє фінансове навантаження від виробників до перевізника, що може негативно позначитися на конкурентоспроможності українських експортерів.

Експерт зазначив, що аналогічні застереження вже висловили великі українські компанії, зокрема «Нібулон», Kernel та Vitagro, які попереджають про можливий вплив зростання транспортних витрат на логістику та експорт.

Костерний порекомендував «Укрзалізниці» звернути увагу на приклади міжнародної практики, які свідчать про інший підхід до підтримки державних залізниць. Зокрема, Німеччина фінансує модернізацію залізничної інфраструктури за рахунок державних інвестицій, Франція взяла на себе значну частину боргів державного перевізника SNCF, а Італія поєднує державне фінансування із залученням коштів Європейського Союзу.

На його думку, у більшості європейських країн залізнична інфраструктура розглядається як стратегічний державний актив, розвиток якого фінансується не лише за рахунок вантажовласників.

Раніше українські промислові, транспортні та галузеві асоціації звернулися до прем’єр-міністерки Юлії Свириденко та керівника Офісу президента Кирила Буданова із закликом не допустити необґрунтованого зростання вантажних тарифів «Укрзалізниці» у 2026 році: вони повідомили, що підвищення на 30% призведе до до втрати 96 млрд грн ВВП на рік, скорочення вантажної бази Укрзалізниці на 27 млн тонн, втрати $2,4 млрд експортної виручки та 36 млрд грн бюджетних надходжень.

У свою чергу великі аграрні підприємства також закликали уряд утриматися від підвищення вантажних тарифів, адже це призведе до переходу на автотранспорт. Це, в свою чергу, зменшить вантажну базу «Укрзалізниці», та прискорить руйнування українських доріг.