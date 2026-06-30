Як вплине підвищення тарифів «Укрзалізниці» на ціну тонни зерна: аналітика

Підвищення тарифів «Укрзалізниці» може коштувати аграріям сотні мільйонів доларів – KSE

Заплановане підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» на 30% обійдеться українському аграрному сектору у сотні мільйонів доларів додаткових витрат. Найбільший вплив відчують виробники зернових культур, для яких логістика є однією з ключових складових собівартості. Про це заявив аналітик KSE Агроцентру Київської школи економіки Павло Мартишев, пише портал Agronews.

За словами експерта, наразі різні учасники ринку оцінюють додаткове навантаження на рівні від $4,6 до $7 на кожній тонні зерна. Зокрема, агрохолдинг Kernel оцінює додаткові витрати приблизно у $4,6 за тонну, тоді як в Українському клубі аграрного бізнесу говорять про $5–7.

Мартишев пояснив, що така різниця в оцінках пов'язана з різною методологією розрахунків. У деяких випадках враховуються не лише безпосередньо тарифи на перевезення, а й витрати через простої вагонів, перевезення напівпорожніх складів та особливості логістичних маршрутів до різних портів.

Водночас, за його словами, вже зараз можна говорити про збільшення транспортних витрат на кілька доларів на кожній тонні продукції, хоча остаточний ефект залежатиме від параметрів тарифної реформи.

Найбільш вразливими до зміни вартості залізничної логістики залишаються виробники зернових культур, насамперед пшениці та кукурудзи. Саме для цих товарів транспортні витрати суттєво впливають на конкурентоспроможність українського експорту, і саме їм нове подорожчання обійдеться найдорожче.

Раніше українські промислові, транспортні та галузеві асоціації звернулися до прем’єр-міністерки Юлії Свириденко та керівника Офісу президента Кирила Буданова із закликом не допустити необґрунтованого зростання вантажних тарифів «Укрзалізниці» у 2026 році: вони повідомили, що підвищення на 30% призведе до втрати 96 млрд грн ВВП на рік, скорочення вантажної бази «Укрзалізниці» на 27 млн тонн, втрати $2,4 млрд експортної виручки та 36 млрд грн бюджетних надходжень.