Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

ДТЕК отримав дві міжнародні нагороди SABRE за комунікаційні кампанії про найскладнішу зиму

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
ДТЕК отримав дві міжнародні нагороди SABRE за комунікаційні кампанії про найскладнішу зиму
ДТЕК переміг у двох номінаціях: управління репутацією та вимірювання та оцінка ефективності
фото: dtek.com

Комунікаційні кампанії ДТЕК про найскладнішу зиму отримали дві міжнародні нагороди SABRE

Компанія ДТЕК отримала дві престижні міжнародні нагороди SABRE за комунікаційні кампанії про найскладнішу зиму в історії України. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«Наші зимові кампанії – «Щедрик на ТЕС», проєкція «Світло тримається» на Батьківщину-мати та ялинка біля закладу «Завертайло» – отримали міжнародне визнання», – йдеться в ньому.

Зазначається, що ДТЕК переміг у двох номінаціях: управління репутацією та вимірювання та оцінка ефективності.

Також кампанії ДТЕК увійшли до топ-5 найкращих кампаній року та стали фіналістами головної нагороди конкурсу – Platinum SABRE Award for Best in Show.

«Для нас це особливо важливо, бо ці кампанії були про те, як українці трималися разом під час безпрецедентних в історії атак на енергосистему. Дякуємо кожному, хто допомагав розповідати світові цю історію», – підкреслили в ДТЕК.

Раніше ДТЕК Ріната Ахметова отримав 5 нагород Davos Communications Awards 2026.

Читайте також:

Теги: ДТЕК робота завод енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Київ та область: графіки відключення світла 30 червня 2026 року
Київ та область: графіки відключення світла 30 червня 2026 року
Вчора, 11:54
Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко (зліва) та головний корпоративний директор та директор з питань сталого розвитку компанії GE Vernova Роджер Мартелла
Будівництво газової генерації в Україні. ДТЕК підписав меморандум зі світовим лідером в енергетичних технологіях
26 червня, 13:17
Киян закликають максимально ощадливо використовувати електроенергію
Екстрені відключення у Києві скасовано: куди звертатися, якщо світла досі немає
25 червня, 14:30
За тиждень ДТЕК повернув світло 400 тисячам родин після ворожих атак
За тиждень ДТЕК повернув світло 400 тисячам родин після ворожих атак
22 червня, 21:52
Максим Тимченко
CEO ДТЕК Тімченко увійшов до рейтингу підприємців, які будують економіку України
18 червня, 20:19
З початку повномасштабного вторгнення ДТЕК інвестував в економіку України 2,4 млрд євро
ДТЕК інвестував €2,4 млрд в економіку України з початку повномасштабної війни новини компаній
13 червня, 10:11
За п’ять місяців ДТЕК виготовив 6 комбайнів та 909 тисяч запчастин для шахт до наступної зими
За п’ять місяців ДТЕК виготовив 6 комбайнів та 909 тисяч запчастин для шахт до наступної зими
5 червня, 21:08
Одразу після того, як дозволила безпекова ситуація, енергетики почали ліквідацію пошкоджень
Енергетики повернули світло у 140 тисяч осель киян після нічного обстрілу 2 червня
2 червня, 18:27
Найбільше відновлень енергетиками ДТЕК було на Донеччині
За місяць ДТЕК повернув світло майже 2 млн родин після ворожих атак
1 червня, 15:55

Економіка

ДТЕК отримав дві міжнародні нагороди SABRE за комунікаційні кампанії про найскладнішу зиму
ДТЕК отримав дві міжнародні нагороди SABRE за комунікаційні кампанії про найскладнішу зиму
Як вплине підвищення тарифів «Укрзалізниці» на ціну тонни зерна: аналітика
Як вплине підвищення тарифів «Укрзалізниці» на ціну тонни зерна: аналітика
Названо найкращих роботодавців для ветеранів: дослідження
Названо найкращих роботодавців для ветеранів: дослідження
«Укренерго» заборгувала виробникам 31 млрд грн, ще 46 млрд грн винні самій компанії
«Укренерго» заборгувала виробникам 31 млрд грн, ще 46 млрд грн винні самій компанії
ДТЕК впроваджує масштабну програму AI-трансформації бізнесу за підтримки Modus X
ДТЕК впроваджує масштабну програму AI-трансформації бізнесу за підтримки Modus X
Підвищення тарифів «Укрзалізниці» це подвійний удар по аграріях – директор логістичної компанії  
Підвищення тарифів «Укрзалізниці» це подвійний удар по аграріях – директор логістичної компанії  

Новини

В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
Сьогодні, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
Сьогодні, 05:35
В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
Вчора, 05:59
В Україні спекотно: погода на 28 червня 2026
28 червня, 05:59
Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua