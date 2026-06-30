ДТЕК отримав дві міжнародні нагороди SABRE за комунікаційні кампанії про найскладнішу зиму

ДТЕК переміг у двох номінаціях: управління репутацією та вимірювання та оцінка ефективності

Комунікаційні кампанії ДТЕК про найскладнішу зиму отримали дві міжнародні нагороди SABRE

Компанія ДТЕК отримала дві престижні міжнародні нагороди SABRE за комунікаційні кампанії про найскладнішу зиму в історії України. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«Наші зимові кампанії – «Щедрик на ТЕС», проєкція «Світло тримається» на Батьківщину-мати та ялинка біля закладу «Завертайло» – отримали міжнародне визнання», – йдеться в ньому.

Зазначається, що ДТЕК переміг у двох номінаціях: управління репутацією та вимірювання та оцінка ефективності.

Також кампанії ДТЕК увійшли до топ-5 найкращих кампаній року та стали фіналістами головної нагороди конкурсу – Platinum SABRE Award for Best in Show.

«Для нас це особливо важливо, бо ці кампанії були про те, як українці трималися разом під час безпрецедентних в історії атак на енергосистему. Дякуємо кожному, хто допомагав розповідати світові цю історію», – підкреслили в ДТЕК.

Раніше ДТЕК Ріната Ахметова отримав 5 нагород Davos Communications Awards 2026.