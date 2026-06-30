У Броварах запрацювало соціальне таксі для ветеранів: хто та куди може поїхати

Послуга безкоштовна для захисників і захисниць України

У Броварському міському ветеранському центрі «Ветеран ПРО» запустили безкоштовне соціальне таксі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Броварської міської територіальної громади.

«Соціальне таксі для ветеранів» – це спеціальна транспортна послуга для ветеранів війни, осіб з інвалідністю внаслідок війни, військовослужбовців, які отримали поранення, травмування чи захворювання під час виконання обов’язків військової служби, а також інших маломобільних Захисників і Захисниць, які потребують сторонньої допомоги під час пересування та зареєстровані або фактично проживають на території Броварської міської територіальної громади”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що послуга забезпечує безкоштовне перевезення до соціальних, медичних та реабілітаційних закладів, ЦНАПів, вокзалів та інших важливих установ.

Нагадаємо, на Київщині у 25 територіальних громадах діє «Соціальне таксі». У середньому щомісяця послугою користуються близько 700 разів. Зазначається, що послуга спрямована на забезпечення доступного та безпечного пересування людей з інвалідністю й інших маломобільних груп населення до медичних, соціальних, адміністративних та інших установ.

Раніше повідомлялося, що у Києві запустили пілотний проєкт соціального таксі для перевезення дітей з інвалідністю до реабілітаційних центрів, медичних шкіл, спеціальних навчальних закладів.