Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Броварах запрацювало соціальне таксі для ветеранів: хто та куди може поїхати

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Броварах запрацювало соціальне таксі для ветеранів: хто та куди може поїхати
Соціальне таксі у Броварах
фото: Броварська міська територіальна громада

Послуга безкоштовна для захисників і захисниць України

У Броварському міському ветеранському центрі «Ветеран ПРО» запустили безкоштовне соціальне таксі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Броварської міської територіальної громади.

«Соціальне таксі для ветеранів» – це спеціальна транспортна послуга для ветеранів війни, осіб з інвалідністю внаслідок війни, військовослужбовців, які отримали поранення, травмування чи захворювання під час виконання обов’язків військової служби, а також інших маломобільних Захисників і Захисниць, які потребують сторонньої допомоги під час пересування та зареєстровані або фактично проживають на території Броварської міської територіальної громади”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що послуга забезпечує безкоштовне перевезення до соціальних, медичних та реабілітаційних закладів, ЦНАПів, вокзалів та інших важливих установ.

Нагадаємо, на Київщині у 25 територіальних громадах діє «Соціальне таксі». У середньому щомісяця послугою користуються близько 700 разів. Зазначається, що послуга спрямована на забезпечення доступного та безпечного пересування людей з інвалідністю й інших маломобільних груп населення до медичних, соціальних, адміністративних та інших установ.  

Раніше повідомлялося, що у Києві запустили пілотний проєкт соціального таксі для перевезення дітей з інвалідністю до реабілітаційних центрів, медичних шкіл, спеціальних навчальних закладів. 

Читайте також:

Теги: таксі ветеран громада перевезення поранення Бровари

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Громада відстояла збереження території Протасового Яру
Верховний Суд повернув статус заказника для 16,5 гектарів Протасового Яру
25 червня, 10:32
Калашник побажав Віталію Бігуну сил та мудрих рішень
Микола Калашник представив голову Броварської райдержадміністрації
18 червня, 16:59
Екіпажі швидкої неодноразово потрапляли під обстріл, прямуючи на виклик. На фото – пошкоджена автівка внаслідок обстрілу 16 квітня 2026 року
Пораненому в живіт киянину на «103» порадили чекати відбою: подробиці скандалу
17 червня, 13:00
«Метінвест Політехніка» є першим в Україні приватним гірничо-металургійним університетом, який готує фахівців для сучасної промисловості
Університет «Метінвест Політехніка» відкрив спрощений вступ для ветеранів
16 червня, 16:08
Асоціація виробників будматеріалів закликала утриматися під підвищення вантажних тарифів – це загрожує новою кризою в економіці
Президент Спілки виробників будматеріалів пояснив, як «Укрзалізниці» уникнути підвищення вантажних тарифів
15 червня, 12:49
Перший антидроновий коридор з'явився навесні 2025 року в прикордонні Сумщини
На Волині встановлять антидронові сітки на дорогах біля кордону
11 червня, 02:49
Наслідки ворожих ударів на Дніпропетровщині
Росіяни атакували чотири райони Дніпропетровщини: одна людина загинула
9 червня, 00:15
Нагороду прийняла 6-річна донька Єлизавета – з рук Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша
Українець вперше в історії отримав найвищу медаль миротворців ООН
6 червня, 02:20
Наслідки атаки на Дніпро в ніч проти 2 червня
Дніпро: кількість загиблих та поранених зросла
2 червня, 07:49

Новини

1 липня у Києві очікується високий рівень пожежної небезпеки
1 липня у Києві очікується високий рівень пожежної небезпеки
Порятунок «Кінопанорами»: у Києві створено петицію проти продажу кінотеатру
Порятунок «Кінопанорами»: у Києві створено петицію проти продажу кінотеатру
У Броварах запрацювало соціальне таксі для ветеранів: хто та куди може поїхати
У Броварах запрацювало соціальне таксі для ветеранів: хто та куди може поїхати
Пожежа у Чорнобильській зоні: рятувальники виявили нове задимлення (фото)
Пожежа у Чорнобильській зоні: рятувальники виявили нове задимлення (фото)
Київ попрощався із загиблим в авіакатастрофі пілотом Су-24М Богданом Загорульком
Київ попрощався із загиблим в авіакатастрофі пілотом Су-24М Богданом Загорульком
Раритетна скринька та порцеляна. Київська митниця передала музеям конфісковані цінності
Раритетна скринька та порцеляна. Київська митниця передала музеям конфісковані цінності

Новини

В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
Сьогодні, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
Сьогодні, 05:35
В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
Вчора, 05:59
В Україні спекотно: погода на 28 червня 2026
28 червня, 05:59
Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua