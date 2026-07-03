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Ліцензія без газовидобутку має повертатися державі – Кацуба

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Ліцензія без газовидобутку має повертатися державі – Кацуба
Олександр Кацуба – український підприємець у сфері енергетики, власник газовидобувної компанії «Альфа Газ»

За словами власника компанії «Альфа Газ», ера «легкого» газу завершилася

Спецдозволи на видобуток газу, за якими роками не ведеться реальна робота, мають автоматично повертатися державі та виставлятися на аукціон. Таку позицію щодо реформи надрокористування в коментарі виданню The Page висловив власник компанії «Альфа Газ» Олександр Кацуба.

Головною внутрішньою проблемою галузі він називає 200–300 «сплячих» ліцензій, які роками не працюють. Принцип «використовуй або втратиш» багато років відстоює Асоціація газовидобувних компаній України: спецдозвіл без реального видобутку має повертатися державі.

«Не розпочав видобуток за 3–5 років – ліцензія автоматично йде на аукціон», – описує Кацуба механізм, до якого, на його думку, держава зрештою прийде.

Реформа регулювання надр є одним із трьох треків відновлення видобутку поряд із захистом об’єктів і відкритим доступом до технологій. За словами Кацуби, ера «легкого» газу завершилася: основний потенціал українського видобутку зосереджений на глибинах понад 5 000 метрів, де радянські технології видобутку вже неефективні.

Питання подібної реформи постало гостро на тлі російських ударів по галузі. Після ракетних атак у лютому 2025 року Україна тимчасово втратила близько 40% власного видобутку, а після жовтневих ударів падіння на піку сягало 60%. Попри це за підсумками року було видобуто майже 17 млрд кубометрів газу – на 2,4 млрд більше за прогноз, а приватний сектор наростив виробництво більш ніж на 14%.

Підхід «використав або втратив» – не український винахід. У США ліцензію видають на фіксований строк (5–8 років), і якщо компанія не розпочала роботу, ділянку вилучають. Велика Британія зобов’язує повертати неактивні ліцензії, а Норвегія – невикористані площі. Тобто йдеться про адаптацію давно робочої світової практики.

Олександр Кацуба – український підприємець у сфері енергетики, власник газовидобувної компанії «Альфа Газ», що працює на Полтавщині. Протягом 2012–2014 років він обіймав посаду заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» та входив до наглядових рад «Чорноморнафтогазу» і «Укртрансгазу».

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Теги: Нафтогаз України Олександр Кацуба аукціон газ

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