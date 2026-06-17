Кабмін схвалив бюджетну декларацію на 2027-2029 роки

Прискорення зростання реального ВВП очікується на рівні 4,5% у 2027 році

Бюджетна декларація узгоджена з міжнародними партнерами та зобов’язаннями України за програмами зовнішньої фінансової підтримки

Кабінет міністрів схвалив бюджетну декларацію на 2027-2029 роки, яка передбачає підвищення соціальних стандартів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову уряду Юлію Свириденко.

«Мінімальна заробітна плата у 2027 році підвищуватиметься випереджальними темпами порівняно з рівнем інфляції. Прожитковий мінімум зростатиме на рівень інфляції плюс два відсоткові пункти впродовж усіх трьох років (2027-2029)», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, за словами Свириденко, продовжуватиметься підтримка ветеранів та осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії, а також створюватимуться умови для повернення вимушених мігрантів і відновлення людського капіталу. Вона додала, що бюджетна декларація узгоджена з міжнародними партнерами та зобов’язаннями України за програмами зовнішньої фінансової підтримки.

«Вона розроблена на основі базового сценарію, який передбачає покращення безпекової ситуації з 2027 року. Водночас передбачено сценарій стійкості на випадок тривалішої активної фази бойових дій. Прискорення зростання реального ВВП очікується на рівні 4,5% у 2027 році, 5,3% у 2028 році та 6,7% у 2029 році. Середня заробітна плата, за прогнозом, зросте з 35 010 грн до 44 083 грн, а інфляція сповільниться з 8,9% до 5,1%», – наголосила Свириденко.

Напередодні уряд представив бюджетну декларацію на 2027-2029 роки, яка передбачає два сценарії розвитку країни – у разі завершення війни та у разі продовження бойових дій. Документ на засіданні Ради коаліції представив міністр фінансів Сергій Марченко.

Зокрема, Кабмін схвалив прогноз економічного і соціального розвитку України на 2027-2029 роки. Документ передбачає подальше зростання економіки, підвищення середніх зарплат та поступове зниження інфляції.