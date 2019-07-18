Голова ДАБІ Кузьмін не пройшов випробувального терміну, - Зубко



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Уряд наприкінці березня 2019 року за підсумками конкурсу призначив головою ДАБІ Сергія Кузьміна

Випробувальний термін тривав три місяці, протягом яких Кузьмін не зміг виконати поставлені перед ним завдання, - міністр

Голова Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) Сергій Кузьмін не пройшов випробувального терміну. Про це поінформував міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко, написали у пресслужбі відомства.

Зубко повідомив, що випробувальний термін тривав три місяці, протягом яких Кузьмін не зміг виконати поставлені перед ним завдання, інформує Цензор.НЕТ.

«Електронний кабінет забудовника не впроваджено, реструктуризація ДАБІ не підготовлена. І найголовніше — збільшення останнім часом відмов у будівництві – з 20% до 70%. Плюс — ненадання голові ДАБІ доступу до державної таємниці у зв’язку з поданням ним неправдивих відомостей про себе», — зазначив Геннадій Зубко

«Ми проаналізували стан виконання завдань і ситуацію на будівельному ринку, яка є катастрофічною за кількістю звернень і відмов. Тому я підготував саме таке подання. Розраховую, що Кабінет Міністрів його розгляне згідно з процедурою і ухвалить відповідне рішення», — наголосив він.

Як повідомлялося, уряд наприкінці березня 2019 року за підсумками конкурсу призначив головою ДАБІ Сергія Кузьміна, який з січня 2016 року по кінець січня 2019 року очолював держпідприємство.

«Спеціалізована державна експертна організація - Центральна служба Української державної будівельної експертизи» («Укрдержбудекспертиза»). На посаду глави ДАБІ, крім Кузьміна, претендували ще три кандидати. Сам Кузьмін претендував також на посаду глави Держгеонадр.

Член Української академії архітектури та експерт у сфері будівництва Віктор Глеба у своєму блозі на Цензор.НЕТ написав про «заслуги» Кузьміна.

«Новий голова ДАБІ Сергій Кузьмін зробив висновки і вирішив не боротися з мафією, а її очолити. Спершу взявся за Одеську область, а тепер і за Харківську», - зазначав він.

За його словами, від виконання обов'язків керівника Департаменту ДАБІ в Харківській області було відсторонено «неручну» Іванську, а замість неї призначено «ручного» Пальченкова.

«З перших днів роботи Пальченков почав робити все, аби догодити вищому керівництву, - душить будівельний бізнес та встановлює тарифи. Ці факти можна перевірити через електронну систему реєстрації дозвільних документів, яка мала стати бар’єром проти корупції, а тепер працює в ручному режимі. Присвоєння номерів відбувається тільки за відмашкою з Києва. І не важливо, що і як ти будуєш, головне чи заніс куди треба… У результаті майже все будівництво в Харківській області зараз призупинено, а будують лише ті, хто погодився з тарифами через строки зі здачі об’єктів», - писав Глеба.

Зазначимо, наприкінці минулого року Кабмін звільнив Олексія Кудрявцева з посади голови ДАБІ через підроблений диплом.



