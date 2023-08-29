В Україні знайдене нове родовище газу із запасами в 1 млрд кубометрів

«Укргазвидобування» продовжить програму геологічної розвідки на даному родовищі і планує тут буріння нових свердловин

Перед бурінням фахівці провели 3D сейсморозвідувальне дослідження

Компанія «Укргазвидобування» відкрила нове родовище газу. Нафтогазова ділянка вивчалася «з нуля», родовище на ній було відкрите свердловиною глибиною майже 4 тис. м. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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За даними пресслужби, перед бурінням фахівці провели 3D сейсморозвідувальне дослідження. Отримана геологічна інформація свідчить, що запаси нового родовища можуть сягати 1 млрд кубометрів газу.

«Це не перше відкриття нових вуглеводневих покладів за цей рік. Нарощуючи запаси ми створюємо перспективу для сталого зростання видобутку газу», – повідомив тимчасово виконуючий обовʼязки генерального директора «Укргазвидобування» Олег Толмачев.

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Він також додав, що «Укргазвидобування» продовжить програму геологічної розвідки на даному родовищі і планує тут буріння нових свердловин.

Як повідомлялося, ціни на природний газ на українському ринку з липня 2023 року неухильно зростають. У підсумку склалася ситуація, коли газ в Україні торгується дорожче, ніж в Європі. При цьому, ціни на європейському ринку залишаються нестабільними, не дивлячись на рекордні запаси в сховищах.