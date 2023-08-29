В Україні знайдене нове родовище газу із запасами в 1 млрд кубометрів
Перед бурінням фахівці провели 3D сейсморозвідувальне дослідження
Компанія «Укргазвидобування» відкрила нове родовище газу. Нафтогазова ділянка вивчалася «з нуля», родовище на ній було відкрите свердловиною глибиною майже 4 тис. м. Про це повідомляє пресслужба компанії.
За даними пресслужби, перед бурінням фахівці провели 3D сейсморозвідувальне дослідження. Отримана геологічна інформація свідчить, що запаси нового родовища можуть сягати 1 млрд кубометрів газу.
«Це не перше відкриття нових вуглеводневих покладів за цей рік. Нарощуючи запаси ми створюємо перспективу для сталого зростання видобутку газу», – повідомив тимчасово виконуючий обовʼязки генерального директора «Укргазвидобування» Олег Толмачев.
Він також додав, що «Укргазвидобування» продовжить програму геологічної розвідки на даному родовищі і планує тут буріння нових свердловин.
Як повідомлялося, ціни на природний газ на українському ринку з липня 2023 року неухильно зростають. У підсумку склалася ситуація, коли газ в Україні торгується дорожче, ніж в Європі. При цьому, ціни на європейському ринку залишаються нестабільними, не дивлячись на рекордні запаси в сховищах.
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