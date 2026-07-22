У Раді зареєстровано законопроєкт про перезавантаження PlayCity

Законопроєкт має запустити кадрове оновлення та незалежний аудит PlayCity

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пропонує провести інституційне перезавантаження Державного агентства України PlayCity. Відповідний механізм описаний у зареєстрованому ним законопроєкті, повідомляє «Главком».

Ключовою зміною має стати новий порядок призначення керівника PlayCity. Законопроєкт передбачає відкритий конкурс за моделлю, подібною до процедури відбору директора Бюро економічної безпеки України. До конкурсної комісії планують залучити міжнародних експертів, а кандидатів перевірятимуть на професійну компетентність і доброчесність.

Конкурс пропонують дозволити навіть під час воєнного стану. Наразі проведення конкурсів на посади державної служби на цей період зупинене, однак для PlayCity хочуть передбачити окремий виняток. Гетманцев пояснює це високими корупційними ризиками та значними фінансовими потоками у сфері азартних ігор.

У пояснювальній записці йдеться і про те, що робота конкурсної комісії, тестування, співбесіди та спеціальні перевірки претендентів мають бути відкритими. Для керівника і працівників агентства пропонують запровадити посилені вимоги до доброчесності, перевірки способу життя та незалежне зовнішнє оцінювання роботи органу за участю міжнародних фахівців.

Якщо законопроєкт ухвалять, має відбутися конкурс для формування нового керівництва PlayCity, вважає Гетманцев. На його думку, кадрове оновлення дозволить посилити внутрішній контроль та завершити запуск Державної системи онлайн-моніторингу азартних ігор.

Ця система досі не працює повноцінно, хоча мала стати головним інструментом контролю за ставками, виплатами виграшів і сплатою податків організаторами азартних ігор. Нардеп вважає, що серед причин – недостатня інституційна спроможність PlayCity й недосконалий порядок формування його керівництва.

Реалізація законопроєкту не потребуватиме додаткових видатків із державного або місцевих бюджетів. Організацію конкурсу та незалежного аудиту пропонують забезпечувати коштом наявних ресурсів Секретаріату Кабінету Міністрів, зокрема із можливим залученням міжнародної технічної допомоги.

Нагадаємо, Гетманцев систематично критикував Мінцифру та PlayCity через затримку повноцінного запуску системи онлайн-моніторингу, боротьбу з нелегальним гральним ринком і конкурс на ліцензування лотерей. Після його звернення Офіс генпрокурора розпочав розслідування щодо діяльності PlayCity. Пізніше депутат заявив, що домагатиметься звільнення керівництва агентства.

На початку червня Мінцифри звинуватило Гетманцева у системному тиску та кампанії з дискредитації відомства. На той час Михайло Федоров уже очолював Міністерство оборони, однак, за даними ЗМІ, продовжував неформально долучатися до конфлікту навколо PlayCity та просив Давида Арахамію виступити посередником. Критику з боку Гетманцева Федоров вважає частиною системних медіаатак. За його словами, депутат «рік займався» ним, критикуючи, зокрема, роботу Мінцифри та PlayCity.

12 червня Міністерство цифрової трансформації звернулося до Кабінету Міністрів із пропозицією запровадити прозорий конкурс на посаду керівника PlayCity. У відомстві пояснювали, що відкритий відбір має захистити результати реформи від політичного впливу та забезпечити призначення фахівця з необхідним досвідом.

16 липня керівник Державного агентства України PlayCity Геннадій Новіков повідомив, що подав заяву про звільнення після року роботи. Він очолював агентство з 8 квітня 2025 року. Підбиваючи підсумки, Новіков заявив про запуск системи онлайн-моніторингу в тестовому режимі, відновлення ліцензування та майже 2 мільярди гривень додаткових надходжень до бюджету. За його словами, агентство також заблокувало понад 9,5 тисячі нелегальних сайтів і наклало майже 88 мільйонів гривень штрафів за порушення рекламного законодавства.