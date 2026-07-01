Через півтора року в ізоляторі ексголова КРАІЛ може вийти на волю

Суд дозволив обвинуваченому Івану Рудому внести заставу

Колишній голова Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Іван Рудий, обвинувачений у низці злочинів, може вийти зі слідчого ізолятора. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

24 червня Обухівський районний суд Київської області переглянув міру запобіжного заходу обвинуваченому експосадовцю. Починаючи з кінця грудня 2024 року, до Івана Рудого суди за клопотанням слідства застосовували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без внесення застави.

Цього ж разу прокурор також наполягав на триманні обвинуваченого у СІЗО без можливості внесення застави. На переконання сторони обвинувачення, «метою запобіжного заходу є запобігання ризикам, визначеним у ч. 1 статті 177 Кримінального процесуального кодексу, а не покарання за вчинені дії». Що стосується самих ризиків, то прокурор переконував суд: обвинувачений Рудий у разі виходу на волю може переховуватися від органів досудового розслідування і суду; незаконно впливати на свідків або вчинити нове правопорушення.

Разом із тим адвокати Рудого і сам експосадовець наполягали на зміні запобіжного заходу, наприклад, призначенні застави або домашнього арешту. Свої слова підкріпили скаргами обвинуваченого на погіршення стану здоров’я (виражена слабкість, нудота, запаморочення та загальне погіршення самопочуття).

Також в ухвалі є інформація про чотирьох осіб, які заявили клопотання узяти обвинуваченого на поруки.

Попри те, що суд погодився з прокурором у частині ризиків, а також із тим, що обвинувачений має перебувати під вартою («жоден більш м’який запобіжний захід, на даному етапі судового провадження, не забезпечать належну процесуальну поведінку обвинуваченого»), усе ж призначив як альтернативу заставу у розмірі 3,32 млн грн.

Варто наголосити: у попередніх судових засіданнях сторона захисту неодноразово скаржилася на стан здоров’я клієнта. Акцентувала увагу на тому, що Рудий – ветеран війни, має поранення і потребує постійний медичний нагляд.

Більше того, в одній із ухвал захисник посилався на те, що у Рудого в місцях позбавлення волі було діагностовано цукровий діабет ІІ типу. При цьому жодних клінічних обстежень функціонування щитовидної залози, контролю за рівнем цукру в крові працівниками СІЗО не здійснювалось.

Однак суди щоразу відкидали доводи адвокатів Івана Рудого, наголошуючи на тому, що обвинувачений підозрюється у важких злочинах, серед яких вчинення умисних дій з пособництва у провадженні господарської діяльності з державою-агресором; незаконне зберігання без мети збуту наркотичного засобу і придбання та зберігання бойових припасів без дозволу.

Крім того, суди кілька разів зобов’язували керівництво столичного слідчого ізолятора забезпечити належний медогляд Іван Рудого, а також за необхідності провести додаткові лабораторні обстеження і долучити профільних спеціалістів.

Як повідомляв «Главком», 18 грудня 2024 року працівники Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого. Він підозрюється у пособництві державі-агресорці і незаконному зберіганні наркотиків. Також у Рудого під час обшуку знайшли чималу кількість речовин, схожої на наркотичні речовини.

За епізодом колабораційна діяльність (так звана справа Pin-Up), окрім Рудого, фігурували колишній директор ТОВ «Укр гейм технолоджі» Олексій Попенко (отримав п’ять років умовно), колишній член Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Євген Яхній (вирок – п’ять років позбавлення волі умовно замінено на іспитовий термін два роки) і кінцевий бенефіціар онлайн-казино Pin-Up Ігор Зотько (п’ять років позбавлення волі із забороною на 10 років обіймати керівні посади у підприємствах, видами діяльності яких є організація азартних ігор. Основне покарання було замінено на два роки випробувального терміну).

У жовтні 2025 року Іван Рудий отримав нову підозру за побиття працівника СІЗО. Ця справа слухається окремо.