Очільник PlayCity подав у відставку після року роботи

Геннадій Новіков з 8 квітня 2025 року був керівником Державного агентства України PlayCity

Керівник державного агентства заявив, що залишає посаду після масштабного перезапуску ринку азартних ігор та підбив підсумки своєї роботи

Керівник державного агентства PlayCity Геннадій Новіков повідомив, що подав заяву про звільнення. Про це він написав у соцмережах, підбивши підсумки роботи агентства за останній рік, інформує «Главком».

За словами Новікова, за цей час вдалося практично з нуля перебудувати систему державного регулювання ринку азартних ігор і лотерей. Одним із головних результатів він назвав запуск Державної системи онлайн-моніторингу, яка вже працює в тестовому режимі та дозволяє державі отримувати повну інформацію про діяльність операторів азартних ігор.

фото: Геннадій Новіков/Facebook

Також, за його словами, PlayCity відновило ліцензування грального бізнесу, що принесло державному бюджету майже 2 млрд грн додаткових надходжень, уперше за понад десять років ліцензувало операторів державних лотерей та відновило повноцінний державний контроль за цією сферою.

Крім цього, агентство заявляє про блокування понад 9,5 тисячі нелегальних сайтів і дзеркал онлайн-казино, блокування понад 700 сторінок із незаконною рекламою азартних ігор та накладення майже 88 млн грн штрафів за порушення рекламного законодавства.

Серед інших результатів Новіков назвав запуск цифрової видачі ліцензій через застосунок «Дія», створення реєстрів у сфері азартних ігор, впровадження механізмів самообмеження для гравців, а також нових правил відповідальної гри та інструментів для обмеження участі військовослужбовців в азартних іграх.

«Я йду з посади з відчуттям, що ми заклали правильний фундамент. Важливо, щоб наступний керівник не втратив цього темпу реформи», – зазначив Новіков.

Нагадаємо, раніше PlayCity оштрафувало оператора азартних ігор, який працює під брендом Betking, більш ніж на 4,7 млн грн. За даними агентства, під час повторної перевірки компанія не усунула порушення, на які регулятор уже звертав увагу раніше.