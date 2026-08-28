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Наближений до Путіна бізнесмен Ілля Трабер вийшов із СІЗО: подробиці

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Наближений до Путіна бізнесмен Ілля Трабер вийшов із СІЗО: подробиці
Після виходу із СІЗО Трабера відправлять до Петербурга
фото: росЗМІ

Іллю Трабера правоохоронці затримали 17 червня 2026 року

Російського бізнесмена Іллю Трабера, якого ЗМІ називають давнім другом російського диктатора Володимира Путіна, звільнено з московського СІЗО «Лефортово». Його обвинувачують у причетності до загибелі підприємця та депутата Олександра Петрова. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

Трабера звільнили через стан здоров’я

Увечері 27 серпня слідчий Слідчого комітету РФ ухвалив рішення звільнити 75-річного Трабера з-під варти через різке погіршення стану здоров’я. Після виходу із СІЗО Трабера мають доправити до Санкт-Петербурга. При цьому кримінальне переслідування бізнесмена не припинено, а обвинувачення з нього не зняли.

У чому звинувачують Трабера

Іллю Трабера затримали 17 червня 2026 року. Басманний суд Москви відправив його під арешт у справі про вбивство підприємця та депутата Ленінградської області Олександра Петрова.

Петрова застрелили 24 жовтня 2020 року на території його будинку у Виборзькому районі Ленінградської області. За версією російського слідства, Трабер міг бути організатором убивства. Траберу також інкримінують незаконний обіг зброї. Сам бізнесмен не визнає провини.

Разом із ним у справі фігурують інші люди. Зокрема, слідство вважає колишнього професійного боксера Алісултана Надірбегова можливим виконавцем убивства Петрова.

13 серпня суд продовжив Траберу термін перебування під вартою до 17 жовтня, однак 27 серпня його звільнили.

Що відомо про Трабера та його зв'язки з Путіним

Ілля Трабер відомий як один із найвпливовіших бізнесменів Санкт-Петербурга. Іспанська прокуратура раніше називала його одним із лідерів Тамбовської ОЗУ, а російські журналістські розслідування неодноразово писали про його багаторічні зв'язки з Володимиром Путіним ще з часів роботи нинішнього президента РФ у мерії Санкт-Петербурга.

Речник Кремля Дмитро Пєсков раніше підтверджував знайомство Путіна з Трабером, називаючи їхні стосунки «робочими». За даними журналістів, бізнесмен був серед почесних гостей на днях народження російського президента у 2004 та 2016 роках.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що Басманний суд Москви заарештував на два місяці 75-річного петербурзького бізнесмена Іллю Трабера. Російські та західні ЗМІ неодноразово називали його одним із лідерів Тамбовського організованого злочинного угруповання та давнім знайомим Володимира Путіна.

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Теги: росія путін вбивство бізнесмен

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