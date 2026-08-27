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«Хай суд розбирається». Буданов вперше прокоментував свою згадку на плівках НАБУ

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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«Хай суд розбирається». Буданов вперше прокоментував свою згадку на плівках НАБУ
Буданов заговорив про плівки НАБУ, де згадувалося його ім'я
скриншот з відео

Очільник Офісу президента не став пояснювати, чому в матеріалах справи «Форест Гамп» пролунало його ім'я, та розповів, чи припинив спілкування з Іриною Мудрою

Керівник Офісу президента Кирило Буданов уперше прокоментував згадку свого імені на записах НАБУ у справі «Форест Гамп». Він закликав дочекатися висновків суду та не став детально оцінювати оприлюднені матеріали. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на hromadske.

Відповідаючи на запитання журналістів про згадку свого імені на записах, Буданов заявив, що розбиратися в обставинах справи мав суд. «Хай суд розбирається, де хто лунає. У нас, знаєте, багато чого де лунає», – сказав керівник Офісу президента.

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Також Буданов розповів про свої відносини з Іриною Мудрою, яка фігурувала у справі «Форест Гамп». Після оголошення підозри її звільнили з посади заступниці керівника Офісу президента.

Буданов підтвердив, що спілкувався з Мудрою вже після цих подій. За його словами, він не вважав правильним відвертатися від людини до остаточного встановлення її вини судом.

«По-перше, звільнення – це юридичний процес. По-друге, я в принципі ніколи від людей не відвертався, допоки не буде висновків остаточних. Суд зробить висновок, що вона винна – це інше питання», – заявив Буданов.

19 серпня НАБУ та САП повідомили про проведення масштабної спецоперації «Форест Гамп» із викриття діяльності злочинної організації, що діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів, за участі високопосадовців Офісу президента та інших осіб.

Згодом НАБУ оприлюднило подробиці операції та записи розмов фігурантів. За даними слідства, викрито групу, яка організувала легалізацію 150 млн грн, отриманих злочинним шляхом. Кошти через рахунки підставних компаній нібито ввели в легальний обіг для сплати застави за одного з учасників злочинної організації у справі «Мідас».

Зокрема, колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра заявила, що після проведених у неї обшуків отримала повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу. Водночас вона спростувала інформацію про своє затримання та повідомила про рішення залишити посаду.

Нагадаємо, 25 серпня Вищий антикорупційний суд обрав колишній заступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Суд водночас визначив можливість внесення застави у розмірі 20 млн грн.

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Теги: операція «Форест Гамп» Кирило Буданов корупція Офіс президента корупція в Україні

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